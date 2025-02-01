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Даже Ким Чен Ын в шоке от России

Российский вице-губернатор погиб в Курской области

15:40 1045

Вице-губернатор Приморского края РФ Сергей Ефремов, который повторно ушел на войну в августе 2024 года, после нападения ВСУ на Курскую область, погиб на фронте, сообщил глава региона Олег Кожемяко.

«Медуза» пишет, что 52-летний Ефремов был командиром добровольческого отряда «Тигр», созданного летом 2022 года. По словам Кожемяко, Ефремов погиб, возвращаясь с боевого задания. Где это произошло, не уточняется.

По данным российских телеграм-каналов, автомобиль, в котором был Ефремов, наехал на мину в Курской области. Вместе с ним погиб еще один офицер.

Впервые Ефремов ушел на фронт в 2022 году во главе отряда «Тигр», сформированного в Приморье на базе 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота. В феврале 2024 года Олег Кожемяко назначил Ефремова вице-губернатором, курирующим внутреннюю политику. Однако в августе бойцы отряда «Тигр», которые уже вернулись с передовой, как сообщил Кожемяко, приняли решение отправиться в Курскую область «для помощи в освобождении российских территорий от нацистов». Возглавил отряд снова Ефремов.

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