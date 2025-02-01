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Даже Ким Чен Ын в шоке от России
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Даже Ким Чен Ын в шоке от России

Дроны-камикадзе налетели на захваченный Россией Энергодар

15:53 569

Город Энергодар, где расположена захваченная Россией Запорожская АЭС, подвергся атакам с применением беспилотников.

Об этом сообщил назначенный Москвой «врио главы администрации города» Максим Пухов.

«Сегодня зафиксировано уже четыре попытки атаковать Энергодар дронами-камикадзе. Два из них были подавлены с помощью РЭБ. Пострадавших и возгораний нет», — написал Пухов в телеграм-канале.

По его словам, город подвергается атакам беспилотников ВСУ на протяжении всей недели.

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