Дроны-камикадзе налетели на захваченный Россией Энергодар
15:53 569
Город Энергодар, где расположена захваченная Россией Запорожская АЭС, подвергся атакам с применением беспилотников.
Об этом сообщил назначенный Москвой «врио главы администрации города» Максим Пухов.
«Сегодня зафиксировано уже четыре попытки атаковать Энергодар дронами-камикадзе. Два из них были подавлены с помощью РЭБ. Пострадавших и возгораний нет», — написал Пухов в телеграм-канале.
По его словам, город подвергается атакам беспилотников ВСУ на протяжении всей недели.
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