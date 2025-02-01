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Даже Ким Чен Ын в шоке от России

«И образования-то нет»: Путин «обеспокоен» состоянием Европы

16:18 248

Представители европейских элит «занимаются явно не своим делом».

Такое мнение выразил президент РФ Владимир Путин в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

«В Европе были такие выдающиеся политические мировые деятели, как Де Голль, Миттеран, в новейшее время - Жак Ширак, в Германии - Вилли Брандт, Коль и Шрёдер, - напомнил Путин. - Это люди, которые имели собственное мнение и мужество бороться за это собственное мнение, высказывать его, об этом говорить и хотя бы пытаться реализовать его в практической работе».

Путин, Жак Ширак и Герхард Шрёдер, 2005 год

«Сегодня там практически таких людей нет. Иногда даже с удивлением смотришь на то, что происходит, - считает Путин. - Какие-то люди, у них и образования-то нет, и занимаются явно не своим делом, которым никогда в жизни не занимались с точки зрения интересов граждан европейских стран».

Президент РФ также заявил, что сегодняшнее немецкое общество не несет ответственности за преступления времен гитлеровской Германии. 

«Да, историческая память существует, надо это помнить, нельзя об этом забывать, но перекладывать вину на сегодняшнее поколение немцев за то, что было в 1930-е и 1940-е годы, мне кажется, несправедливо», - сказал президент РФ.

Он подчеркнул, что это его «личное мнение»: «Я уверен, что к этому отнесутся по-разному. Я все-таки жил в Германии, у меня в Германии много друзей осталось до сих пор. Я знаю, как они относятся к нацистскому прошлому». Путин отметил, что «сами-то немцы чувствуют свою вину» за нацистский период: «Но я хочу подчеркнуть еще раз: все-таки ни сегодняшние, ни будущие поколения не должны быть ущемлены в правах за то, что творилось когда-то там при Гитлере».

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