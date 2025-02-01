Итог авиаудара по приказу Трампа

По меньшей мере 48 боевиков уничтожены в результате удара ВВС США по позициям террористической организации «Исламское государство» на севере Сомали.

Об этом сообщил сомалийский новостной портал Garowe со ссылкой на власти штата Пунтленд.

По полученной им информации, среди ликвидированных 5 полевых командиров и 12 иностранных боевиков.

Президент США Дональд Трамп сообщил 1 февраля в соцсети Truth Social, что отдал приказ военным нанести точечный удар по месту предполагаемого нахождения одного из главарей ИГ и других террористов в Сомали. Удары были нанесены по пещерам, в которых укрывались экстремисты. Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что боевики ИГ понесли серьезные потери в результате американского удара. Телеканал ABC News сообщал, что авиаудары были нанесены самолетами с авианосца USS Harry S. Truman, который находится в Красном море. Руководство Сомали было проинформировано об операции.