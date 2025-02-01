USD 1.7000
EUR 1.7659
RUB 1.7273
Подписаться на уведомления
Даже Ким Чен Ын в шоке от России
Новость дня
Даже Ким Чен Ын в шоке от России

Итог авиаудара по приказу Трампа

16:25 145

По меньшей мере 48 боевиков уничтожены в результате удара ВВС США по позициям террористической организации «Исламское государство» на севере Сомали.

Об этом сообщил сомалийский новостной портал Garowe со ссылкой на власти штата Пунтленд.

По полученной им информации, среди ликвидированных 5 полевых командиров и 12 иностранных боевиков.

Президент США Дональд Трамп сообщил 1 февраля в соцсети Truth Social, что отдал приказ военным нанести точечный удар по месту предполагаемого нахождения одного из главарей ИГ и других террористов в Сомали. Удары были нанесены по пещерам, в которых укрывались экстремисты. Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что боевики ИГ понесли серьезные потери в результате американского удара. Телеканал ABC News сообщал, что авиаудары были нанесены самолетами с авианосца USS Harry S. Truman, который находится в Красном море. Руководство Сомали было проинформировано об операции.

Азербайджан и Иран достигли договоренности
Азербайджан и Иран достигли договоренности обновлено 15:15
15:15 3000
Пророссийские сепаратисты искренне благодарят Евросоюз
Пророссийские сепаратисты искренне благодарят Евросоюз новый поворот
13:50 3263
Оджалан не заставит себя долго ждать
Оджалан не заставит себя долго ждать наша корреспонденция
12:27 3678
Путин надеется: Трамп «быстро наведет порядок»
Путин надеется: Трамп «быстро наведет порядок»
14:00 1952
Жесткая борьба за власть в Турции
Жесткая борьба за власть в Турции горячая тема; все еще актуально
1 февраля 2025, 21:45 8893
Жизнь не ради смерти
Жизнь не ради смерти украинская драма, репортаж Эйнуллы Фатуллаева
03:33 7083
Трамп вернул спираль истории… к убитому МакКинли
Трамп вернул спираль истории… к убитому МакКинли наша аналитика
1 февраля 2025, 17:58 6673
Россия и Украина обвиняют друг друга
Россия и Украина обвиняют друг друга
12:23 2725
Нетаньяху обещает вместе с Трампом «изменить Ближний Восток к лучшему»
Нетаньяху обещает вместе с Трампом «изменить Ближний Восток к лучшему» обновлено 11:35
11:35 3257
«Опасно для всех»: Зеленский о переговорах между Америкой и Россией без Украины
«Опасно для всех»: Зеленский о переговорах между Америкой и Россией без Украины
10:30 2932
Трамп объявил торговую войну Канаде, Китаю и Мексике. Ответ уже есть
Трамп объявил торговую войну Канаде, Китаю и Мексике. Ответ уже есть
09:19 4915

ЭТО ВАЖНО

Азербайджан и Иран достигли договоренности
Азербайджан и Иран достигли договоренности обновлено 15:15
15:15 3000
Пророссийские сепаратисты искренне благодарят Евросоюз
Пророссийские сепаратисты искренне благодарят Евросоюз новый поворот
13:50 3263
Оджалан не заставит себя долго ждать
Оджалан не заставит себя долго ждать наша корреспонденция
12:27 3678
Путин надеется: Трамп «быстро наведет порядок»
Путин надеется: Трамп «быстро наведет порядок»
14:00 1952
Жесткая борьба за власть в Турции
Жесткая борьба за власть в Турции горячая тема; все еще актуально
1 февраля 2025, 21:45 8893
Жизнь не ради смерти
Жизнь не ради смерти украинская драма, репортаж Эйнуллы Фатуллаева
03:33 7083
Трамп вернул спираль истории… к убитому МакКинли
Трамп вернул спираль истории… к убитому МакКинли наша аналитика
1 февраля 2025, 17:58 6673
Россия и Украина обвиняют друг друга
Россия и Украина обвиняют друг друга
12:23 2725
Нетаньяху обещает вместе с Трампом «изменить Ближний Восток к лучшему»
Нетаньяху обещает вместе с Трампом «изменить Ближний Восток к лучшему» обновлено 11:35
11:35 3257
«Опасно для всех»: Зеленский о переговорах между Америкой и Россией без Украины
«Опасно для всех»: Зеленский о переговорах между Америкой и Россией без Украины
10:30 2932
Трамп объявил торговую войну Канаде, Китаю и Мексике. Ответ уже есть
Трамп объявил торговую войну Канаде, Китаю и Мексике. Ответ уже есть
09:19 4915
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться