Тбилиси бурлит: протесты, задержания...

Акция оппозиции у торгового центра Tbilisi Mall, участники которой намерены перекрыть автомобильное движение на въезде и выезде из Тбилиси, проходит на фоне мобилизации силовиков, передает «Эхо Кавказа».

Часть демонстрантов провела шествие от Свободного университета, где также были стянуты сотни полицейских, в том числе сотрудники департамента по особым поручениям МВД.

Заявленная локация акции – участок автомагистрали Тбилиси – Сенаки - Леселидзе на окраине столицы, имеющий международное значение, отмечает «Эхо Кавказа». МВД Грузии неоднократно предупреждало организаторов о недопустимости блокировки дорог.

На месте находятся также лидеры оппозиции. «Пока мы не победим, эти люди будут продолжать протестовать, ничто не остановит народ. Сколько бы людей в масках они ни вывели, сколько бы батальонов ни задействовали, это не имеет значения. Они поймут, что этих людей невозможно остановить», - заявил один из лидеров «Коалиции за перемены» Зураб «Гирчи» Джапаридзе.

Протестующие, собравшиеся у Tbilisi Mall, заняли часть проезжей части дороги. Движение по остальным полосам продолжается. Демонстранты планируют пройти маршем к городскому суду.

Ранее сотрудники правоохранительных органов призывали их оставаться на тротуаре и не занимать проезжую часть.