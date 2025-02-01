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Тбилиси бурлит: протесты, задержания...

видео; обновлено 18:35
18:35 726

Акция оппозиции у торгового центра Tbilisi Mall, участники которой намерены перекрыть автомобильное движение на въезде и выезде из Тбилиси, проходит на фоне мобилизации силовиков, передает «Эхо Кавказа».

Согласно информации, силовики выстроились вдоль ограждений и дороги. Полиция мешает демонстрантам перекрыть дорогу у торгового центра Tbilisi Mall. Начались задержания.

Часть демонстрантов провела шествие от Свободного университета, где также были стянуты сотни полицейских, в том числе сотрудники департамента по особым поручениям МВД.

Заявленная локация акции – участок автомагистрали Тбилиси – Сенаки - Леселидзе на окраине столицы, имеющий международное значение, отмечает «Эхо Кавказа». МВД Грузии неоднократно предупреждало организаторов о недопустимости блокировки дорог.

На месте находятся также лидеры оппозиции. «Пока мы не победим, эти люди будут продолжать протестовать, ничто не остановит народ. Сколько бы людей в масках они ни вывели, сколько бы батальонов ни задействовали, это не имеет значения. Они поймут, что этих людей невозможно остановить», - заявил один из лидеров «Коалиции за перемены» Зураб «Гирчи» Джапаридзе.

Протестующие, собравшиеся у Tbilisi Mall, заняли часть проезжей части дороги. Движение по остальным полосам продолжается. Демонстранты планируют пройти маршем к городскому суду.

Ранее сотрудники правоохранительных органов призывали их оставаться на тротуаре и не занимать проезжую часть.

* * * 16:43

В Тбилиси начинается антиправительственная акция, участники которой намерены перекрыть автомобильное движение на въезде и выезде из грузинской столицы.

По информации «Эха Кавказа», силовики выстраиваются вдоль ограждений, чтобы не дать протестующим перейти на проезжую часть.

Сообщается, что часть демонстрантов планирует добраться до места проведения акции у торгового центра Tbilisi Mall шествием от Свободного университета, где также стянуты сотни полицейских.

МВД Грузии предупреждало организаторов о недопустимости блокировки дорог.

Правительство Грузии 31 января внесло изменения в законодательство, добавив дороги международного и внутреннего значения в перечень стратегических объектов. Власти заявляют, что перекрытие трассы у Tbilisi Mall подпадает под статью 222 УК Грузии (захват или блокирование учреждений телерадиовещания или связи либо стратегических объектов или объектов особого значения), предусматривающую наказание в виде исправительных работ или лишения свободы на срок до двух лет. Если деяние совершено группой лиц или повторно, санкции ужесточаются до четырех лет лишения свободы.

Тбилиси бурлит: протесты, задержания...
Тбилиси бурлит: протесты, задержания... видео; обновлено 18:35
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