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Маску все двери открыты

17:17 1001

Минфин США предоставил департаменту эффективности госуправления (DOGE), который возглавляет Илон Макс, доступ к федеральной платежной системе.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на пять источников, знакомых с вопросом.

Издание отмечает, что теперь в руках у представителей Маска находится мощный инструмент для мониторинга и потенциального ограничения государственных расходов, а именно односторонней блокировки средств, выделенных Конгрессом на определенные цели.

По словам источников, идея дать DOGE доступ к системе распределения федеральных средств встретила сопротивление со стороны одного из высокопоставленных чиновников Минфина, Дэвида Лебрика. Противостояние закончилось тем, что Лебрика отправили в отпуск, а 31 января он внезапно ушел на пенсию. Люди из команды Маска получили статус сотрудников Минфина, прошли необходимые проверки и получили доступ к данным ведомства. По данным источников NYT, ни один государственный платеж пока не был заблокирован.

«Любое политически мотивированное вмешательство [в платежную систему] рискует нанести серьезный ущерб нашей стране и экономике», — написал сенатор Рон Уайден в письме главе Минфина Скотту Бессенту. Сенатор указал на то, что Маск — бизнесмен с огромным портфелем акций, и предоставление ему доступа к системе федеральных платежей может создать конфликт интересов: «Пособия по социальному обеспечению и [государственные медицинские страховки] Medicare, гранты, выплаты государственным подрядчикам, включая те, которые напрямую конкурируют с компаниями Маска. Все это».

За 2023 финансовый год через платежную систему Минфина США прошло более $5 трлн. Доступ к системе всегда был строго засекречен, поскольку в ней хранятся персональные данные миллионов американцев, получающих социальные пособия, налоговые вычеты и другие выплаты от федерального правительства.

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