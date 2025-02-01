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Зеленский: Путин боится прямого диалога с Украиной

17:35 813

Россия не хочет заканчивать войну справедливо, вместо этого хочет уничтожить украинскую свободу и независимость, сказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью Associated Press.

«Это не пафосные слова, это их желание и цель. Когда я говорю, что они не достигли своих целей, они не достигли главного – не разрушили независимость Украины. Украина стоит благодаря украинскому народу, нашей армии и нашим партнерам», – заявил президент Украины.

По словам Зеленского, президент РФ Владимир Путин «боится прямых переговоров с нами. По его мнению, это его проигрыш, его слабость. Вместо этого он проталкивает старый нарратив, что это война между Западом и Россией, потому что признать, что он проигрывает Украине, для него невыносимо».

Зеленский отметил, что Путин подает сигналы, что хочет говорить, но не с Украиной, а с США и Дональдом Трампом. Однако переговоры по Украине без Украины не приведут к результату, уверен президент. По его словам, сначала Украина должна обсудить конкретные шаги по прекращению полномасштабной войны с США. И после этого, если Трамп захочет, он может разговаривать с россиянами.

В противном случае, отметил Зеленский, может повториться ситуация как с Джо Байденом, встречавшимся с Путиным в Швейцарии в 2021 году: «Я не знаю, о чем они договаривались, и я не знаю, как они договаривались. Но наши земли остались в оккупации, и мало того, полномасштабная война потом началась».

Также президент Украины указал, что настоящие гарантии безопасности должны включать сильную украинскую армию, инвестиции в оборонную промышленность и долгосрочную военную поддержку со стороны партнеров. Он подчеркнул, что Украина борется и держится, делая все возможное для приближения мира.

«Мы защитили наше государство, нашу независимость, нашу страну. Мы должны сделать все, чтобы восстановить стабильность и обеспечить справедливый мир для всех украинцев», - резюмировал Зеленский.

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