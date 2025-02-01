Еще ни одна страна не приняла освобожденных боевиков ХАМАС

«До сих пор ни одна арабская страна не согласилась принять даже одного освобожденного и депортированного палестинского заключенного», - заявил представитель палестинской автономии в комментарии изданию.

70 боевиков ХАМАС, освобожденных из израильских тюрем и депортированных в Египет по условиям обменной сделки, до сих пор находятся в гостинице в Каире, пишет израильское издание Ynet.

По данным источника, все освобожденные находятся в отеле в Египте, покидать который им запрещено. Он охарактеризовал это как переход «из тюрьмы в Израиле в тюрьму в Египте», в то время как руководство ХАМАС хранит молчание.

Отмечается, что Турция примет депортированных только после проверки их биографических данных.

В то же время глава турецкого МИД Хакан Фидан по итогам переговоров с главой правительства, министром иностранных дел Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани заявил, что Турция готова принять на своей территории освобожденных в Газе палестинских заключенных.

«Одно из условий соглашения о прекращении огня [в секторе Газа] предусматривает, что палестинские заключенные после освобождения не должны оставаться на землях Палестины. Наш президент сказал, что совместно с другими странами мы готовы принять у себя освобожденных палестинцев», - сказал Фидан.