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Даже Ким Чен Ын в шоке от России

Трамп настаивает: Канада должна войти в состав США!

18:06 984

Канада должна войти в состав США в качестве 51-го штата, чтобы снизить налоги и не платить таможенные пошлины.

Об этом в соцсети Truth Social написал президент США Дональд Трамп.

«Мы платим сотни миллиардов долларов за субсидирование Канады. Зачем? Нет никакой причины. Нам не нужно ничего из того, что есть у них. У нас неограниченное количество энергии, мы должны сами делать автомобили, у нас больше древесины, чем мы когда-либо сможем использовать», - написал он.

«Без этих огромных субсидий Канада перестанет существовать как жизнеспособная страна. Жестко, но это факт! Поэтому Канада должна стать нашим заветным 51-м штатом. Это означает для народа Канады значительно меньшие налоги и гораздо лучшую военную защиту - и никаких таможенных пошлин», - утверждает Трамп.

В субботу Трамп подписал указ о введении пошлин на энергоресурсы из Канады в размере 10%, на другие товары - 25%. Данные меры вступят в силу 4 февраля. В ответ власти Канады ввели ответные пошлины в 25% на американские товары на общую сумму 155 млрд канадских долларов ($106,5 млрд). Как отметил премьер-министр страны Джастин Трюдо, Оттава также рассматривает возможность введения нетарифных ответных мер в адрес США в сфере критических минералов и энергетики.

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