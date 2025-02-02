Зеленский о потерях и близком мире

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна отстояла свою независимость и сейчас близка к миру как никогда за почти три года полномасштабной войны.

«Мы боремся, мы живем, мы делаем все, чтобы приблизить мир. Мы к этому близки как никогда в течение этих трех лет войны. Мы отстояли свое государство, независимость, страну, столицу, много разных городов и сел. К сожалению, мы потеряли много людей. Я очень горжусь героическими нашими людьми. Кто мог все это представить? Никто. Кто мог обо всем этом знать, обо всех этих последствиях? Никто. Поэтому мы должны сделать все, чтобы жизнь Украины стабилизировалась и чтобы был мир у всех украинцев. Я думаю, что это самое главное», - заявил президент Украины в интервью Associated Press.