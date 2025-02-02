Азербайджан и Узбекистан с уклоном в сторону Турции

В Анкаре состоялась вторая трехсторонняя встреча министров иностранных дел, экономики, торговли и транспортной инфраструктуры Турции, Азербайджана и Узбекистана. По итогам встречи была подписана Анкарская декларация, а также дорожная карта в сфере транспорта. Напомним, что первое мероприятие в этом формате состоялось 2 августа 2022 года в столице Узбекистана. Тогда на фоне нарушения цепочек поставок, вызванных пандемией коронавируса и войной в Украине, Турция, Азербайджан и Узбекистан решили образовать трехстороннюю платформу.

Зеленые облигации SOCAR интересны Анкаре? Рабочие встречи основных правительственных ведомств стран Тюркской группы (ОТГ) имеют несколько измерений. Во-первых, это дополнительная возможность межведомственных консультаций. В частности, министр экономики Микаил Джаббаров провел в рамках визита в Турцию рабочие переговоры с министром торговли Турции Омером Болатом, а затем и с министром энергетики и природных ресурсов Алпарсланом Байрактаром. Обсуждались вопросы расширения сотрудничества в сфере возобновляемой энергетики и увеличения взаимных "зеленых" инвестиций. Здесь нужно упомянуть, что с 15 января госкомпания SOCAR приступила к выпуску "зеленых" облигаций. Их общий объем составит 200 миллионов долларов при годовой доходности 6 процентов. Таким образом, для правительства Турции выкуп части облигаций SOCAR мог бы стать весьма выгодным вложением. Другой положительный момент данного формата заключается в возможности создания продуктивной коммуникации между бизнесом и ведомствами трех стран. Параллельно с работой правительственных групп в Анкаре был организован бизнес-форум, в ходе которого Узбекистан представил инвесторам пакет из 500 проектов на общую сумму 8 миллиардов долларов.

Механизмы региональной интеграции В поиске механизмов региональной интеграции Тюркской группы создание двусторонних и трехсторонних форматов консультаций бизнеса и структур правительства можно считать новаторством. Напомним, что ОТГ формируется группой постсоветских государств, суммирующих свой внешнеэкономический вектор с уклоном в сторону Турции. Которая, в свою очередь, является связующим сегментом, замыкая на себя экономический вектор развития организации. В то же время политическое лидерство в ОТГ в большей степени формируется азербайджанской столицей, стягивающей все каспийское пространство. В 2024 году объем взаимного товарооборота стран ОТГ превысил 45 миллиардов долларов. К процессу обустройства совместных экономических проектов Тюркская группа подошла весьма изобретательно, распределяя по существу дела общие для них темы на двусторонние и трехсторонние группы. ОТГ не является конкурентом СНГ. Скорее наоборот – ОТГ перераспределяет составляющие этой макрогруппы в другом "технико-управленческом" ключе, дополняя торговлю, направленную на российскую экономику, векторами как внутренних горизонтальных связей между собой, так и направлением в сторону турецкого экономического пространства, позволяющего получить доступ к внешним, в том числе европейским рынкам. Рассмотрим эти три основных платформы ОТГ.

Первый трек: Анкара - Баку - Ташкент В блоке Турция - Азербайджан - Узбекистан стороны пытаются сформировать широкий перечень проектов для своего хозяйственно-экономического профиля. В рамках формирующегося узбекско-азербайджанского инвестиционного фонда уже в прошлом году было обсуждено множество проектов. В частности, сделан ряд шагов для развития автопрома в Азербайджане на базе совместного предприятия с узбекскими партнерами; компании "Азершекер" и узбекская Global Textil утвердили совместный хлопково-текстильный кластер стоимостью 104 миллиона долларов, который охватит предприятия Евлахского, Агджабединского, Имишлинского, Физулинского и других районов. К середине 2026 года ожидается старт первой очереди. Основными экспортными направлениями поставок пряжи и текстиля будут Турция и Россия. Также были упоминания обсуждавшихся проектов совместного трехстороннего производства электробытовой техники, стройматериалов, нефтехимии. Таким образом, основа для взаимодействия есть, и уже становится понятно, куда двигаться в рамках "тройки". За последние пять лет товарооборот между тремя странами увеличился почти на 45 процентов и составил в 2024 году 3,2 миллиарда долларов. В Узбекистане зарегистрировано более двух тысяч юридических лиц с участием капитала из Турции и Азербайджана, что в 2,5 раза больше аналогичных показателей 2020 года. В то же время в Турции и Азербайджане успешно работают 577 совместных предприятий с узбекским капиталом.

На бизнес-форуме в Анкаре была подчеркнута важность упрощения и цифровизации сертификационных и таможенных процедур, устранения тарифно-нетарифных барьеров, а также введения общепризнанных международных стандартов и сертификатов для трех стран. Отдельным важнейшим блоком, формирующим региональные интеграционные связи, идут инвестиции SOCAR в узбекские месторождения, а также встречные консультации о возможности узбекских инвестиций в нефтегазовый сектор Азербайджана, что, отметим, на первый взгляд звучит несколько необычно. В прошлом году SOCAR подписал соглашение по геологоразведке на плато Устюрт, после чего была запущена совместная с узбекскими нефтяниками трейдинговая компания. Ведется работа по организации в Узбекистане производства химических реагентов и нефтегазового оборудования (проект оценивается в 8,1 миллиона долларов), а также проработка участия в Upstream-проектах на территории Азербайджана. Предлагается начать проработку возможностей генерации солнечной энергии промышленным предприятием FAS Energy (речь идет об узбекско-азербайджанской инвестиционной компании, аккумулирующей 150 миллионов долларов), а также модернизировать и реконструировать три подстанции напряжением 110 кВ, расположенные в Ферганской, Хорезмской и Ташкентской областях. Второй трек: Анкара - Баку - Астана Другая платформа ОТГ формируется линией Турция - Азербайджан - Казахстан. Первая встреча в этом формате состоялась в 2021 году. Тогда стороны подписали "Дорожную карту на 2022-2027 годы" по развитию и эксплуатации Срединного коридора. То есть в этом блоке взаимодействие - опять-таки на фоне нарушения цепочек поставок из-за глобальной пандемии - концентрировалось вокруг транспортного сектора.

В феврале 2024 парламент Казахстана ратифицировал соглашение с Турцией, целью которой являлось сокращение времени грузоперевозок через Азербайджан. Благодаря соглашению, стороны задались целью довести объем двустороннего товарооборота до 10 миллиардов долларов (в 2023 году товарооборот Казахстана и Турции достиг 6 миллиардов). К 2025 году в этом формате наметились общие проекты в возобновляемой энергетике (транскаспийский энергокабель), в промышленности и сельском хозяйстве. Турецкими компании планируют в 2025-2026 годах ввести в эксплуатацию в Казахстане новые предприятия по производству глютена и крахмала, строительству теплиц, производству лакокрасочной продукции, медной проволоки, нетканых материалов, ванн и душевых кабин и ряда других. Третий трек: Анкара - Баку - Ашхабад И наконец, третий формат: Турция - Азербайджан - Туркменистан. Первый саммит этой подгруппы состоялся в конце 2022 года. Здесь базовая линия формируется за счет транскаспийской торговли Азербайджан – Туркменистан, объем которой составил в 2023 году около 800 миллионов долларов, что превышает аналогичный показатель Азербайджан - Казахстан.