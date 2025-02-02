Делегация ХАМАС держит путь в Москву

Приезд в Москву делегации движения ХАМАС во главе с замглавы политбюро группировки Мусой Абу Марзуком запланирован на 3 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в делегации.

«В понедельник», — рассказал собеседник. В российской столице, отметил источник, должны пройти переговоры в Министерстве иностранных дел.

Это третий визит палестинского движения в Москву после начала войны ХАМАС с Израилем.