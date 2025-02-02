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После Нетаньяху Трамп встретится с королем Иордании

20:12 268

На следующей неделе запланирована встреча короля Иордании Абдаллы II с президентом США Дональдом Трампом, сообщает иорданское государственное агентство Petra.

Согласно информации, Абдалла II встретится с Трампом в Вашингтоне 11 февраля. Официальное приглашение было получено на прошлой неделе.

Сегодня в Вашингтон прибывает премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Он встретится с Трампом 4 февраля.

«Аль-Арабия» отмечает, что встреча с королем Иордании состоится после того, как Дональд Трамп выдвинул идею переселения палестинцев из сектора Газа в Египет и Иорданию. И Египет, и Иордания — ключевые союзники США в регионе — неоднократно отвергали предложение Трампа «зачистить» сектор Газа. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил ранее, что «выселение палестинского народа со своей земли является несправедливостью, в которой мы не можем участвовать».

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