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Израиль строит форпосты в Сирии

20:23 258

Израильские войска расширяют свое присутствие в буферной зоне на границе с Сирией, пишет The Washington Post.

Речь идет о территориях дальше линии «Альфа», которая десятилетиями служила границей буферной зоны между Израилем и Сирией.

Издание проанализировало спутниковые снимки местности и пришло к выводу, что ЦАХАЛ возводит как минимум два новых военных объекта в районе населенного пункта Джубата аль-Хасаб. Еще южнее заметен расчищенный участок, который может стать площадкой для третьей базы. Новые дороги соединяют эти позиции с контролируемой Израилем территорией на Голанских высотах. Новые базы расположены как в пределах буферной зоны, так и на территориях, которые ранее контролировались сирийскими властями.

«ЦАХАЛ действует в буферной зоне и на стратегически важных точках для защиты жителей северного Израиля», — заявили в армии Израиля. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху ранее говорил, что присутствие израильских войск будет сохраняться на неопределенный срок из соображений безопасности.

При этом местные жители воспринимают ситуацию иначе. «Они строят военные базы. Как это может быть временно?» — говорит мэр Джубата аль-Хасаб Мохаммед Мурайвид. По его словам, израильские бульдозеры снесли фруктовые деревья и растения, находившиеся в охраняемой природной зоне, чтобы расчистить место для строительства.

В конце прошлого года израильские военные установили блокпосты, перекрыли дороги и провели несколько рейдов. В ответ на протесты местных жителей израильские солдаты открывали огонь, что в армии объяснили действиями в рамках стандартных процедур безопасности после предупреждений демонстрантам, пишут «Новости Израиля».

Одной из ключевых точек напряжения стала буферная зона, включающая плотину, снабжающую водой южные районы Сирии. Израильская армия утверждает, что не контролирует этот объект, но среди местных жителей растут опасения, что Израиль стремится к контролю над водными и другими ресурсами региона.

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