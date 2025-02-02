Трамп начал мстить

Когда Джо Байден буквально в последние часы своего президентства превентивно помиловал членов своей семьи и ряд других людей, которые могли бы пострадать от преследования при следующей администрации, он знал, что делал. Сама по себе практика помилования впрок, конечно, вызывает большие вопросы, но когда вы имеете дело с Трампом, лучше подстраховаться. И уже совсем скоро стало ясно, что меры предосторожности были не лишними. Не успел ведущий Fox News Пит Хегсет занять кресло министра обороны, как тут же выдал распоряжение о расследовании деятельности на посту главы Объединенного комитета начальников штабов генерала Марка Милли. Генерал был среди тех, кого Джо Байден превентивно помиловал. Выходит, недаром. Теперь ему не угрожает уголовное преследование, но в отместку отставного ветерана могут понизить в звании, что скажется на его пенсионных выплатах. Большой мести не выйдет, но сгодится и мелкая.

Генерал Милли работал на высшей должности в американской военной иерархии с 2019 по 2023 год, в президентство как раз Трампа и затем Байдена. И его отношения с 45-м президентом очень быстро испортились. В интервью знаменитому американскому журналисту Бобу Вудворду для книги «Война» Марк Милли сказал про Трампа: «Он самый опасный человек на свете. У меня были подозрения, когда я говорил вам об ухудшении его умственных способностей и так далее, но теперь я понимаю, что он полный фашист. Он самый опасный человек для этой страны». В другой книге «Раскольник», написанной Сюзан Глассер и Питером Бейкером, приводится эпизод, когда в июне 2020 году Миллер в ярости написал письмо об отставке после того, как Дональд Трамп приказал жестоко разогнать мирных протестующих с площади Лафайет в Вашингтоне, где он решил сфотографироваться с Библией в руках. В письме генерал написал, что американские военные призваны защищать свой народ и никогда против него не выступят и что его отставка – протест против попыток Трампа политизировать армию. Потом он передумал подавать в отставку, заявив приближенным: «Да пошел он к черту! Я буду бороться. Хотят отдать меня под трибунал или посадить меня в тюрьму – путь так и будет! Но я буду бороться изнутри». Трамп действительно потом обвинял генерала Милли в государственной измене: в последние дни президентства Трампа, когда тот отказывался признавать свое поражение на выборах, и ситуация в США была весьма напряженная и неопределенная, Милли провел телефонные переговоры с представителями военного командования Китая, заверяя тех, что не следует ожидать каких-то неожиданностей глобального характера. Трамп писал в соцсети, что за такой «вопиющий поступок» генералу грозила бы смертная казнь.

Уходя в отставку в 2023 году, Марк Милли в своем обращении к участникам церемонии напомнил, что американские военные приносят присягу Конституции, а не «королю или королеве, или тирану, или диктатору». Понятно, какие эпизоды прошлого он имел в виду, но кто бы мог подумать, что речь и о скором будущем тоже. Нельзя спрогнозировать, оставят ли генералу его заслуженное долгими годами армейской службы звание. Пока мелкая мстительность 45-47-го президента выразилась в том, что портрет генерала Милли убрали из Пентагона, где по заведенной традиции висели изображения всех его предшественников на посту. Других своих политических недругов, причем также из числа бывших ближайших сотрудников, Трамп наказал, лишив их причитающейся охраны. Ее не получат больше бывший госсекретарь Майк Помпео, бывший советник по национальной безопасности Джон Болтон и его бывший спецпредставитель по Ирану Брайан Хук.