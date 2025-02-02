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«Карабах» проигрывает всем подряд

Четвертое поражение за 11 дней
Эльмир Алиев, отдел спорта
21:04 1857

Сегодня матчем «Зиря» - «Карабах» завершился 21-й тур азербайджанской футбольной Премьер-лиги. Игра, проходившая на стадионе в Зиря, завершилась волевой победой команды Рашада Садыхова - 3:2.

После мячей, забитых футболистами «Карабаха» Алексеем Кащуком (20-я минута) и Патриком Андраде (42-я), «Зиря» смогла не только сравнять счет, но и вырвать победу. Два мяча на счету гвинейца Салифу Сума, отличившегося на 56-й и 67-й минутах, а победный мяч в ворота чемпиона на 90-й минуте отправил грузин Давит Волков.

«Карабах», крайне неудачно выступивший в Лиге Европы, где команда заняла последнее 36-е место, оказался в глубоком кризисе. С учетом еврокубков это четвертое подряд (!) поражение команды Гурбана Гурбанова. 23 января они проиграли румынскому ФКСБ (2:3), затем уступили «Туран-Товузу» (1:2) и греческому «Олимпиакосу» (0:3).

Теперь отрыв «Карабаха» (50 очков) от ближайшего преследователя - «Араз-Нахчывана» - составляет 7 очков. Нахчыванцы в этом туре не смогли переиграть в гостях «Сумгаит» (0:0).

Результаты трех других матчей 21-го тура: «Кяпяз» - «Сабах» - 3:2, «Нефтчи» - «Шамахы» - 1:0, «Туран-Товуз» - «Сабаил» - 1:1.

В нижней части турнирной таблицы идет упорная борьба за выживание. «Кяпяз», обыгравший «Сабах», вырвался вперед в этой гонке. Как известно, команда, занявшая последнее 10-е место, вылетит в Первую лигу.

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