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Катар и Турция отвергли идею Трампа

21:12 1477

Катар и Турция отвергли инициативу президента США Дональда Трампа о возможном переселении палестинцев из сектора Газа.

«Что касается принудительного перемещения и депортации палестинцев, мы решительно выступаем против этого», — заявил глава МИД Катара Мухаммед бен Абдуррахман Аль Тани, которого цитирует ТАСС.

Он также заявил, что Доха готова мобилизовать все усилия, чтобы поддержать население сектора Газа и помочь жителям анклава. Аль-Тани отметил, что катарская администрация остается на связи с администрацией Трампа.

Глава турецкого МИД также выступил против инициативы президента США. Как сообщает TRT, Хакан Фидан заявил, что Турция «полностью против» предложения Дональда Трампа.

В январе американский президент выдвинул идею о принудительном расселении палестинцев за пределами сектора Газа. Речь идет о примерно 1,5 млн жителей анклава. По мнению Дональда Трампа, построить новое жилье для палестинцев за пределами сектора Газа проще, чем восстановить его. Он считает, что разместить у себя беженцев могли бы Египет и Иордания. Оба государства категорически отвергли идею президента США.

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