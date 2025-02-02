Айдын Сулейманлы разделил 1-е место на престижном турнире в Вейк-ан-Зее

Азербайджанский шахматист Айдын Сулейманлы занял 2-е место в турнире Challengers на престижном традиционном соревновании Tata Steel Chess в нидерландском Вейк-ан-Зее.

По итогам 13 туров 19-летний азербайджанский гроссмейстер набрал 9,5 очка и лишь по дополнительным показателям уступил представителю Чехии Тай Дай Ван Нгуену.

В 13 партиях Айдын одержал семь побед, пять раз сыграл вничью и потерпел одно поражение. Сегодня в заключительном туре он обыграл Ирину Булмагу из Румынии.

Сулейманлы был пятым шахматистом турнира по рейтингу. Его показатель до старта соревнования был равен 2623. Выше находились будущий победитель турнира Нгуен (2668), немец Фредерик Сване (2664), Нодирбек Якуббоев (2659) из Узбекистана и турок Эдиз Гурель (2624).