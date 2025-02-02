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Проевропейцы ставят на Антонеску

22:10 348

Социал-демократическая партия Румынии на внеочередном конгрессе в воскресенье проголосовала за выдвижение Крина Антонеску кандидатом на выборах президента.

Об этом сообщает Digi24.

Прежде кандидатуру политика одобрили две другие партии правящей в Румынии коалиции: Национал-либеральная партия и Демократический союз венгров Румынии. Антонеску оказался единым кандидатом трех проевропейских партий парламентской группы национальных меньшинств.

Съезд социал-демократов проходил во Дворце парламента. Кандидатура Антонеску была утверждена 5 484 голосами «за», 18 голосами «против» и 14 голосами «воздержались».

Он пообещал быть сильным президентом, не нарушать Конституцию. Антонеску считает, что его страна должна сохранить статус страны Евросоюза, а также стратегического партнера США.

Первый тур президентских выборов в Румынии прошел 24 ноября. На них независимый кандидат Кэлин Джорджеску неожиданно набрал 22,94% голосов благодаря активной кампании в социальной сети. На втором месте оказалась Елена Ласкони с 19,18%, которая выступает за укрепление отношений с НАТО и США. Однако 6 декабря Конституционный суд Румынии аннулировал результаты выборов, ссылаясь на серьезные нарушения, которые были подтверждены рассекреченными документами Высшего совета безопасности. Повторный первый тур назначен на 4 мая 2025-го, второй тур — на 18 мая.

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