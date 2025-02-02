Вице-президент США: Трампу «наплевать, что вопят европейцы»

«…Она (Гренландия) действительно важна для нашей национальной безопасности. Там есть морские пути, которые используют китайцы, которые используют русские. Откровенно говоря, Дания, которая контролирует Гренландию, не справляется со своей работой и не является хорошим союзником», - утверждает Вэнс.

«Поэтому нужно спросить себя, как мы собираемся решить эту проблему, обеспечить свою национальную безопасность, если это означает, что мы должны проявить больший территориальный интерес к Гренландии, то именно это президент Трамп и собирается сделать. Потому что ему наплевать на то, что вопят нам европейцы. Он заботится о том, чтобы поставить интересы граждан Америки на первое место», - уверяет вице-президент США.

В начале января Трамп заявил, что Гренландия должна присоединиться к США, и пригрозил ввести против Дании высокие торговые пошлины, если она не откажется от острова.

В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от агрессии. На нем располагается американская космическая база Питуффик, выполняющая задачи системы предупреждения о ракетном нападении и контроля арктической зоны.