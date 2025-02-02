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В США едва не произошла авиакатастрофа

2 февраля 2025, 23:04 1204

Пассажиры самолета были эвакуированы на взлетно-посадочной полосе в аэропорту американского Хьюстона.

«Пожарные из службы спасения аэропорта оказывают помощь после того, как вылетающий самолет сообщил о проблеме на взлетно-посадочной полосе. Пожарная служба оказала помощь в эвакуации пассажиров самолета. На данный момент сообщений о пострадавших нет», - говорится в заявлении пожарной службы.

Телеканал ABC News передает, что проблема произошла на борту самолета авиакомпании United Airlines, который должен был совершить рейс Хьюстон - Нью-Йорк. Сообщается, что у борта загорелся двигатель при подготовке к взлету. Пассажиров доставили в терминал.

В США в последние дни произошли две авиакатастрофы: 29 января в небе над Вашингтоном столкнулись пассажирский самолет American Airlines и вертолет Black Hawk сухопутных войск США. Лайнер выполнял рейс из штата Канзас, на его борту были 60 пассажиров и 4 члена экипажа. В вертолете находились по меньшей мере трое военнослужащих. После столкновения оба воздушных судна рухнули в реку Потомак. 31 января в Филадельфии (штат Пенсильвания) разбился медицинский борт Learjet 55. Авиакатастрофа унесла жизни как минимум 7 человек и привела к госпитализации 19.

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