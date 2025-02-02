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Зеленский опроверг: Из 177 миллиардов от США Украина получила лишь 76

2 февраля 2025, 23:14 864

Из около 177 миллиардов долларов принятой в США военной помощи Украине было получено около 76 миллиардов долларов, заявил президент Владимир Зеленский в интервью Associated Press.

«Я когда слышу – и раньше слышал, и сегодня мы слышим от США, – что Америка дала Украине сотни миллиардов (177, если более точно, такая звучала цифра, за которую голосовал Конгресс и т.д.), я как президент воюющей страны вам говорю – мы получили более 75. То есть 100 миллиардов из этих 177 (или даже 200, говорят некоторые люди) мы никогда не получали, это важно. Мы говорим о конкретных вещах, потому что мы получали это не деньгами, а оружием – мы оружия получили на 70 с чем-то миллиардов. Но когда говорят, что Украина во время войны получила 200 миллиардов на поддержку армии – это неправда. Я не знаю, где все эти деньги. Может, это правда на бумаге, есть сотни различных программ – может быть, мы не спорим, мы очень благодарны за все. Но мы получили более 70 миллиардов – 76, что-то такое. Это большая помощь, но это не 200 миллиардов», - сказал президент Украины.

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