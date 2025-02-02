USD 1.7000
EUR 1.7659
RUB 1.7273
Подписаться на уведомления
Даже Ким Чен Ын в шоке от России
Новость дня
Даже Ким Чен Ын в шоке от России

Прокуратура начала расследование против жены Нетаньяху

2 февраля 2025, 23:29 489

Офис генерального прокурора Израиля объявил о начале расследования против Сары Нетаньяху, супруги премьер-министра Биньямина Нетаньяху, пишет Times of Israel.

Информация о расследовании была раскрыта в ответ на запрос депутата Кнессета Наамы Лазими из партии «Демократы». Согласно сообщению, расследование ведется совместно полицией Израиля и отделом по борьбе с киберпреступностью прокуратуры.

Поводом послужил репортаж на израильском 12-м телеканале, в котором утверждалось, что Сара Нетаньяху поручила Хани Блайвайс, покойной помощнице ее мужа, организовать протесты и онлайн-кампанию против Хадас Кляйн, ключевой свидетельницы по одному из дел, в которых премьер-министр Израиля проходит как обвиняемый. Оно возбуждено по подозрению в преследовании свидетеля и воспрепятствовании правосудию после выхода упомянутого репортажа.

Хадас Кляйн является ключевым свидетелем по «Делу тысячи», в рамках которого премьер-министра Израиля обвиняют в незаконном получении сигар, шампанского и ювелирных изделий на сотни тысяч долларов, причем значительная часть этих подарков была получена якобы по просьбе Сары Нетаньяху.

Судебный процесс над Биньямином Нетаньяху начался 10 декабря 2024 года. Он обвиняется в мошенничестве, злоупотреблении доверием и получении взяток. Ему предъявлены обвинения по трем уголовным делам, известным как «Дело 1000», «Дело 2000» и «Дело 4000». Первые два касаются мошенничества и злоупотребления доверием, третье — взяточничества, мошенничества и злоупотребления доверием.

Трамп начал мстить
Трамп начал мстить главная тема
2 февраля 2025, 20:59 4767
Пророссийские сепаратисты искренне благодарят Евросоюз
Пророссийские сепаратисты искренне благодарят Евросоюз новый поворот
2 февраля 2025, 13:50 6717
Жизнь не ради смерти
Жизнь не ради смерти украинская драма, репортаж Эйнуллы Фатуллаева
2 февраля 2025, 03:33 8426
В аэропорту Кишинева задержали главу Гагаузии
В аэропорту Кишинева задержали главу Гагаузии
2 февраля 2025, 23:59 534
Протесты в Тбилиси: стычки с полицией, много задержанных...
Протесты в Тбилиси: стычки с полицией, много задержанных... видео; обновлено 22:35
2 февраля 2025, 22:35 5330
Планы Нетаньяху
Планы Нетаньяху обновлено 21:56
2 февраля 2025, 21:56 5163
Масуд Пезешкиан принял помощника президента Азербайджана
Масуд Пезешкиан принял помощника президента Азербайджана
2 февраля 2025, 21:40 2179
«Карабах» проигрывает всем подряд
«Карабах» проигрывает всем подряд Четвертое поражение за 11 дней
2 февраля 2025, 21:04 3186
Азербайджан и Узбекистан с уклоном в сторону Турции
Азербайджан и Узбекистан с уклоном в сторону Турции новая геополитика
2 февраля 2025, 19:08 3543
Оджалан не заставит себя долго ждать
Оджалан не заставит себя долго ждать наша корреспонденция
2 февраля 2025, 12:27 6364
Израиль строит форпосты в Сирии
Израиль строит форпосты в Сирии
2 февраля 2025, 20:23 2193

ЭТО ВАЖНО

Трамп начал мстить
Трамп начал мстить главная тема
2 февраля 2025, 20:59 4767
Пророссийские сепаратисты искренне благодарят Евросоюз
Пророссийские сепаратисты искренне благодарят Евросоюз новый поворот
2 февраля 2025, 13:50 6717
Жизнь не ради смерти
Жизнь не ради смерти украинская драма, репортаж Эйнуллы Фатуллаева
2 февраля 2025, 03:33 8426
В аэропорту Кишинева задержали главу Гагаузии
В аэропорту Кишинева задержали главу Гагаузии
2 февраля 2025, 23:59 534
Протесты в Тбилиси: стычки с полицией, много задержанных...
Протесты в Тбилиси: стычки с полицией, много задержанных... видео; обновлено 22:35
2 февраля 2025, 22:35 5330
Планы Нетаньяху
Планы Нетаньяху обновлено 21:56
2 февраля 2025, 21:56 5163
Масуд Пезешкиан принял помощника президента Азербайджана
Масуд Пезешкиан принял помощника президента Азербайджана
2 февраля 2025, 21:40 2179
«Карабах» проигрывает всем подряд
«Карабах» проигрывает всем подряд Четвертое поражение за 11 дней
2 февраля 2025, 21:04 3186
Азербайджан и Узбекистан с уклоном в сторону Турции
Азербайджан и Узбекистан с уклоном в сторону Турции новая геополитика
2 февраля 2025, 19:08 3543
Оджалан не заставит себя долго ждать
Оджалан не заставит себя долго ждать наша корреспонденция
2 февраля 2025, 12:27 6364
Израиль строит форпосты в Сирии
Израиль строит форпосты в Сирии
2 февраля 2025, 20:23 2193
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться