Прокуратура начала расследование против жены Нетаньяху

Информация о расследовании была раскрыта в ответ на запрос депутата Кнессета Наамы Лазими из партии «Демократы». Согласно сообщению, расследование ведется совместно полицией Израиля и отделом по борьбе с киберпреступностью прокуратуры.

Поводом послужил репортаж на израильском 12-м телеканале, в котором утверждалось, что Сара Нетаньяху поручила Хани Блайвайс, покойной помощнице ее мужа, организовать протесты и онлайн-кампанию против Хадас Кляйн, ключевой свидетельницы по одному из дел, в которых премьер-министр Израиля проходит как обвиняемый. Оно возбуждено по подозрению в преследовании свидетеля и воспрепятствовании правосудию после выхода упомянутого репортажа.

Хадас Кляйн является ключевым свидетелем по «Делу тысячи», в рамках которого премьер-министра Израиля обвиняют в незаконном получении сигар, шампанского и ювелирных изделий на сотни тысяч долларов, причем значительная часть этих подарков была получена якобы по просьбе Сары Нетаньяху.

Судебный процесс над Биньямином Нетаньяху начался 10 декабря 2024 года. Он обвиняется в мошенничестве, злоупотреблении доверием и получении взяток. Ему предъявлены обвинения по трем уголовным делам, известным как «Дело 1000», «Дело 2000» и «Дело 4000». Первые два касаются мошенничества и злоупотребления доверием, третье — взяточничества, мошенничества и злоупотребления доверием.