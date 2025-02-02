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Виллу, где проживал миллиардер Усманов, выставили на продажу

2 февраля 2025, 23:55 364

В немецкой федеральной земле Бавария выставлена на продажу вилла, где подолгу жил российский миллиардер Алишер Усманов, передает Deutsche Welle.

Предварительная цена виллы составила 25 млн евро. Она стала самой дорогой за всю историю сайта-агрегатора Immowelt, который собирает данные о продаже недвижимости в Германии. Интернет-портал работает с 1996 года.

Виллу на продажу выставил Ульрих Крамер - арбитражный управляющий, осуществляющий реализацию имущества на основании решения суда. Крамер рассказал, что районный суд в баварском городе Вольфратсхаузен поручил ему удовлетворить претензии кредиторов офшорной компании Tegernsee (IOM) Limited, зарегистрированной на острове Мэн. Именно она купила виллу в 2011 году за 7,2 млн евро.

По словам Крамера, компания оказалась неплатежеспособна, так как «активы этой фирмы-должника в основном состояли из недвижимости, которая, естественно, не подходит для оплаты непогашенных задолженностей». Поэтому теперь виллу нужно продать, чтобы погасить долги компании-банкрота.

Трехэтажная вилла с гаражом на участке площадью 4700 кв. м находится в поселке Роттах-Эгерн на берегу альпийского озера Тегернзее. После 2011 года Усманов арендовал ее за 77 000 евро в неделю у Tegernsee (IOM) Limited. С 2022 года вилла пустует. По словам Крамера, у объекта 735 кв. м жилой площади, четыре спальни и ванные комнаты на двух верхних этажах, баня площадью 750 кв. м, а также 20-метровый бассейн.

Юрист рассказал, что ему уже удалось продать лодочный ангар перед виллой, также принадлежавший Tegernseer (IOM) Limited. Житель Роттах-Эгерна купил его примерно за 1 млн евро. По словам Крамера, еще несколько риэлторов уже заинтересовались другим объектом той же фирмы - половиной двухквартирного жилого дома напротив виллы, где жили сотрудники Усманова.

В Баварию Усманова привело то, что он лечил глаза у мюнхенского врача. Миллиардер решил поселиться поблизости. Впоследствии в том же поселке он приобрел еще два дома. Один из них - для персонала: телохранителей, слуг, водителей. По данным Münchner Merkur, с 2015 года на Tegernsee (IOM) Limited работали 12 человек, которые следили за основной виллой Усманова в Роттах-Эгерне.

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