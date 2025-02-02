Виллу, где проживал миллиардер Усманов, выставили на продажу

Предварительная цена виллы составила 25 млн евро. Она стала самой дорогой за всю историю сайта-агрегатора Immowelt, который собирает данные о продаже недвижимости в Германии. Интернет-портал работает с 1996 года.

Виллу на продажу выставил Ульрих Крамер - арбитражный управляющий, осуществляющий реализацию имущества на основании решения суда. Крамер рассказал, что районный суд в баварском городе Вольфратсхаузен поручил ему удовлетворить претензии кредиторов офшорной компании Tegernsee (IOM) Limited, зарегистрированной на острове Мэн. Именно она купила виллу в 2011 году за 7,2 млн евро.

По словам Крамера, компания оказалась неплатежеспособна, так как «активы этой фирмы-должника в основном состояли из недвижимости, которая, естественно, не подходит для оплаты непогашенных задолженностей». Поэтому теперь виллу нужно продать, чтобы погасить долги компании-банкрота.

Трехэтажная вилла с гаражом на участке площадью 4700 кв. м находится в поселке Роттах-Эгерн на берегу альпийского озера Тегернзее. После 2011 года Усманов арендовал ее за 77 000 евро в неделю у Tegernsee (IOM) Limited. С 2022 года вилла пустует. По словам Крамера, у объекта 735 кв. м жилой площади, четыре спальни и ванные комнаты на двух верхних этажах, баня площадью 750 кв. м, а также 20-метровый бассейн.

Юрист рассказал, что ему уже удалось продать лодочный ангар перед виллой, также принадлежавший Tegernseer (IOM) Limited. Житель Роттах-Эгерна купил его примерно за 1 млн евро. По словам Крамера, еще несколько риэлторов уже заинтересовались другим объектом той же фирмы - половиной двухквартирного жилого дома напротив виллы, где жили сотрудники Усманова.

В Баварию Усманова привело то, что он лечил глаза у мюнхенского врача. Миллиардер решил поселиться поблизости. Впоследствии в том же поселке он приобрел еще два дома. Один из них - для персонала: телохранителей, слуг, водителей. По данным Münchner Merkur, с 2015 года на Tegernsee (IOM) Limited работали 12 человек, которые следили за основной виллой Усманова в Роттах-Эгерне.