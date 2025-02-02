В аэропорту Кишинева задержали главу Гагаузии
2 февраля 2025, 23:59 536
В аэропорту Кишинева задержали главу Гагаузии Евгению Гуцул для дополнительного досмотра, сообщает телеканал «Первый в Молдове».
«Башкан Гагаузии Евгения Гуцул задержана в аэропорту Кишинева на дополнительный досмотр без объяснения причин», — говорится в сообщении.
Несколько дней назад спецслужбы Молдовы задержали в аэропорту спикера Народного собрания Гагаузии Дмитрия Константинова.
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