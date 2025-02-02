В аэропорту Кишинева задержали главу Гагаузии Евгению Гуцул для дополнительного досмотра, сообщает телеканал «Первый в Молдове».

«Башкан Гагаузии Евгения Гуцул задержана в аэропорту Кишинева на дополнительный досмотр без объяснения причин», — говорится в сообщении.

Несколько дней назад спецслужбы Молдовы задержали в аэропорту спикера Народного собрания Гагаузии Дмитрия Константинова.