USD 1.7000
EUR 1.7659
RUB 1.7273
Подписаться на уведомления
Даже Ким Чен Ын в шоке от России
Новость дня
Даже Ким Чен Ын в шоке от России

Аль-Шараа спешит к Эрдогану

главная тема
Руслан Баширли, спецкор, Анкара
00:04 298

После своего первого зарубежного визита в Саудовскую Аравию Ахмад аль-Шараа, объявленный в Сирии «президентом переходного периода», посетит Турцию. Предполагается, что, визит аль-Шараа в Анкару состоится 4 или 5 февраля.

Отметим, что первым иностранным гостем, посетившим Сирию после провозглашения аль-Шараа переходным главой государства, стал эмир Катара шейх Тамим бин Хамад аль-Тани — ключевой союзник Турции на Ближнем Востоке.

Для аль-Шараа первым делом Саудовская Аравия, а все остальные - потом

Учитывая же сложившиеся исторические и дипломатические традиции Сирии, первый зарубежный визит аль-Шараа вместе с временным министром иностранных дел Асадом аш-Шейбани совершили в Саудовскую Аравию. Этот визит рассматривается, как первый шаг новой сирийской администрации в региональной дипломатии.

С чем и зачем Аль-Шараа приехал в Саудовский Дом?

Напомним, что в 2011 году, наряду с Катаром, Саудовская Аравия оказывала финансовую поддержку сирийским оппозиционным группировкам, выступившим в ходе «Арабской весны» против власти Башара Асада. Но, столкнувшись с поддержкой Ирана и России, монархии Персидского залива были вынуждены отступить.

В результате Эр-Рияд начал восстанавливать отношения с прежним правительством Дамаска только с 2023 года. Следует также отметить, что за несколько месяцев до свержения Башар Асад совершил официальный визит в Саудовскую Аравию.

Не следует также сбрасывать со счетов тот факт, что новое правительство Дамаска, поставившее перед собой цель восстановить разрушенную инфраструктуру страны, остро нуждается в инвестициях богатых арабских государств.

Хотя движение «Хайят Тахрир аш-Шам», которым на протяжении многих лет руководил Ахмад аль-Шараа и роспуск которого был официально объявлен несколько дней назад, по-прежнему числится в списке террористических организаций ООН, новый сирийский лидер, судя по его международным контактам и зарубежным визитам, более не рассматривается, как часть этого списка.

Ранее Госдепартамент США также объявил об отмене вознаграждения в 10 миллионов долларов за поимку аль-Шараа.

Ну, а Турция, дабы избежать споров вокруг недавнего визита в Анкару главы МИД, министра обороны и шефа разведки новой сирийской администрации, воспользовалась механизмом «исключений для поездок в рамках санкций», уведомив об этом Комитет по санкциям ООН.

Время ехать к Эрдогану

Впервые с Эрдоганом

Главным вопросом предстоящей в Анкаре встречи Эрдогана с аль-Шараа, несомненно, станет присутствие формирований РПК/ОНС на северо-востоке Сирии, а также вопросы безопасности.

Для Анкары ликвидация формирований РПК/ОНС/СДС и недопущение трансформации ИГИЛ в новую угрозу является вопросом национальной безопасности, а для новой администрации Дамаска – вопросом территориальной целостности.

На прошлой неделе командир СДС Мазлум Кобани, разыскиваемый Интерполом за террористическую деятельность, заявил после встречи с аль-Шараа: «Мы достигли соглашения о создании в Сирии единой армии, частью которой станет и СДС. Однако обсуждения о том, как именно это будет реализовано, продолжаются».

По мнению экспертов, после смены режима в Сирии руководство ПДС/ОНС осознает сложность своего дальнейшего существования, но продолжает тянуть время, пытаясь использовать все возможные шансы. Одним из ключевых вопросов остается судьба людских ресурсов ОНС, а также тяжелого вооружения, полученного от США.

На прошлой неделе заместитель министра иностранных дел Турции Нух Йылмаз в ходе брифинга по ситуации в Сирии, обращая внимание на угрозу, исходящую от РПК/ОНС, заявил: «Мы говорим о невероятном количестве неконтролируемого оружия».

Согласно имеющимся данным, в последние дни оружие, находящееся в распоряжении ОНС, переправляется в иракский Эрбиль, а также на региональные военные базы США.

Одновременно сообщается, что Турция и США продолжают переговоры о передаче новому сирийскому правительству части тяжелого вооружения, которым располагает РПК/ОН. По мнению экспертов, окончательное решение президента Трампа по сирийскому вопросу будет иметь критическое значение для ситуации вокруг РПК/ОНС.

Как договорятся с Мазлумом Абди?

Одной из самых серьезных проблем новой администрации Дамаска остается судьба боевиков ИГИЛ, которые содержатся в нескольких тюрьмах на юге и востоке Сирии, находящихся под контролем РПК. Анкара и Дамаск намерены выступить с конкретными предложениями по вопросу их будущего, включая тюрьму Аль-Хол.

На встрече с аль-Шараа также будет обсуждаться вклад официальной Анкары в развитие Сирии. Министерства транспорта, энергетики, сельского хозяйства, здравоохранения, экологии и градостроительства Турции уже провели инспекции на сирийской территории. Кроме того, свои представительства в Дамаске открыли гуманитарные организации Kızılay, TİKA и Институт Юнуса Эмре.

По информации haqqin.az, во всех турецких министерствах будет назначен специальный советник по сирийскому направлению.

И только после того, как в Дамаске будет сформирован легитимный Кабинет министров, начнется процесс фактического институционального взаимодействия между Сирией и Турцией.

Трамп начал мстить
Трамп начал мстить главная тема
2 февраля 2025, 20:59 4772
Пророссийские сепаратисты искренне благодарят Евросоюз
Пророссийские сепаратисты искренне благодарят Евросоюз новый поворот
2 февраля 2025, 13:50 6719
Жизнь не ради смерти
Жизнь не ради смерти украинская драма, репортаж Эйнуллы Фатуллаева
2 февраля 2025, 03:33 8426
В аэропорту Кишинева задержали главу Гагаузии
В аэропорту Кишинева задержали главу Гагаузии
2 февраля 2025, 23:59 539
Протесты в Тбилиси: стычки с полицией, много задержанных...
Протесты в Тбилиси: стычки с полицией, много задержанных... видео; обновлено 22:35
2 февраля 2025, 22:35 5334
Планы Нетаньяху
Планы Нетаньяху обновлено 21:56
2 февраля 2025, 21:56 5164
Масуд Пезешкиан принял помощника президента Азербайджана
Масуд Пезешкиан принял помощника президента Азербайджана
2 февраля 2025, 21:40 2181
«Карабах» проигрывает всем подряд
«Карабах» проигрывает всем подряд Четвертое поражение за 11 дней
2 февраля 2025, 21:04 3188
Азербайджан и Узбекистан с уклоном в сторону Турции
Азербайджан и Узбекистан с уклоном в сторону Турции новая геополитика
2 февраля 2025, 19:08 3543
Оджалан не заставит себя долго ждать
Оджалан не заставит себя долго ждать наша корреспонденция
2 февраля 2025, 12:27 6365
Израиль строит форпосты в Сирии
Израиль строит форпосты в Сирии
2 февраля 2025, 20:23 2194

ЭТО ВАЖНО

Трамп начал мстить
Трамп начал мстить главная тема
2 февраля 2025, 20:59 4772
Пророссийские сепаратисты искренне благодарят Евросоюз
Пророссийские сепаратисты искренне благодарят Евросоюз новый поворот
2 февраля 2025, 13:50 6719
Жизнь не ради смерти
Жизнь не ради смерти украинская драма, репортаж Эйнуллы Фатуллаева
2 февраля 2025, 03:33 8426
В аэропорту Кишинева задержали главу Гагаузии
В аэропорту Кишинева задержали главу Гагаузии
2 февраля 2025, 23:59 539
Протесты в Тбилиси: стычки с полицией, много задержанных...
Протесты в Тбилиси: стычки с полицией, много задержанных... видео; обновлено 22:35
2 февраля 2025, 22:35 5334
Планы Нетаньяху
Планы Нетаньяху обновлено 21:56
2 февраля 2025, 21:56 5164
Масуд Пезешкиан принял помощника президента Азербайджана
Масуд Пезешкиан принял помощника президента Азербайджана
2 февраля 2025, 21:40 2181
«Карабах» проигрывает всем подряд
«Карабах» проигрывает всем подряд Четвертое поражение за 11 дней
2 февраля 2025, 21:04 3188
Азербайджан и Узбекистан с уклоном в сторону Турции
Азербайджан и Узбекистан с уклоном в сторону Турции новая геополитика
2 февраля 2025, 19:08 3543
Оджалан не заставит себя долго ждать
Оджалан не заставит себя долго ждать наша корреспонденция
2 февраля 2025, 12:27 6365
Израиль строит форпосты в Сирии
Израиль строит форпосты в Сирии
2 февраля 2025, 20:23 2194
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться