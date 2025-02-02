Аль-Шараа спешит к Эрдогану

После своего первого зарубежного визита в Саудовскую Аравию Ахмад аль-Шараа, объявленный в Сирии «президентом переходного периода», посетит Турцию. Предполагается, что, визит аль-Шараа в Анкару состоится 4 или 5 февраля. Отметим, что первым иностранным гостем, посетившим Сирию после провозглашения аль-Шараа переходным главой государства, стал эмир Катара шейх Тамим бин Хамад аль-Тани — ключевой союзник Турции на Ближнем Востоке. Для аль-Шараа первым делом Саудовская Аравия, а все остальные - потом Учитывая же сложившиеся исторические и дипломатические традиции Сирии, первый зарубежный визит аль-Шараа вместе с временным министром иностранных дел Асадом аш-Шейбани совершили в Саудовскую Аравию. Этот визит рассматривается, как первый шаг новой сирийской администрации в региональной дипломатии.

Напомним, что в 2011 году, наряду с Катаром, Саудовская Аравия оказывала финансовую поддержку сирийским оппозиционным группировкам, выступившим в ходе «Арабской весны» против власти Башара Асада. Но, столкнувшись с поддержкой Ирана и России, монархии Персидского залива были вынуждены отступить. В результате Эр-Рияд начал восстанавливать отношения с прежним правительством Дамаска только с 2023 года. Следует также отметить, что за несколько месяцев до свержения Башар Асад совершил официальный визит в Саудовскую Аравию. Не следует также сбрасывать со счетов тот факт, что новое правительство Дамаска, поставившее перед собой цель восстановить разрушенную инфраструктуру страны, остро нуждается в инвестициях богатых арабских государств. Хотя движение «Хайят Тахрир аш-Шам», которым на протяжении многих лет руководил Ахмад аль-Шараа и роспуск которого был официально объявлен несколько дней назад, по-прежнему числится в списке террористических организаций ООН, новый сирийский лидер, судя по его международным контактам и зарубежным визитам, более не рассматривается, как часть этого списка. Ранее Госдепартамент США также объявил об отмене вознаграждения в 10 миллионов долларов за поимку аль-Шараа. Ну, а Турция, дабы избежать споров вокруг недавнего визита в Анкару главы МИД, министра обороны и шефа разведки новой сирийской администрации, воспользовалась механизмом «исключений для поездок в рамках санкций», уведомив об этом Комитет по санкциям ООН.

Впервые с Эрдоганом Главным вопросом предстоящей в Анкаре встречи Эрдогана с аль-Шараа, несомненно, станет присутствие формирований РПК/ОНС на северо-востоке Сирии, а также вопросы безопасности. Для Анкары ликвидация формирований РПК/ОНС/СДС и недопущение трансформации ИГИЛ в новую угрозу является вопросом национальной безопасности, а для новой администрации Дамаска – вопросом территориальной целостности. На прошлой неделе командир СДС Мазлум Кобани, разыскиваемый Интерполом за террористическую деятельность, заявил после встречи с аль-Шараа: «Мы достигли соглашения о создании в Сирии единой армии, частью которой станет и СДС. Однако обсуждения о том, как именно это будет реализовано, продолжаются». По мнению экспертов, после смены режима в Сирии руководство ПДС/ОНС осознает сложность своего дальнейшего существования, но продолжает тянуть время, пытаясь использовать все возможные шансы. Одним из ключевых вопросов остается судьба людских ресурсов ОНС, а также тяжелого вооружения, полученного от США. На прошлой неделе заместитель министра иностранных дел Турции Нух Йылмаз в ходе брифинга по ситуации в Сирии, обращая внимание на угрозу, исходящую от РПК/ОНС, заявил: «Мы говорим о невероятном количестве неконтролируемого оружия». Согласно имеющимся данным, в последние дни оружие, находящееся в распоряжении ОНС, переправляется в иракский Эрбиль, а также на региональные военные базы США. Одновременно сообщается, что Турция и США продолжают переговоры о передаче новому сирийскому правительству части тяжелого вооружения, которым располагает РПК/ОН. По мнению экспертов, окончательное решение президента Трампа по сирийскому вопросу будет иметь критическое значение для ситуации вокруг РПК/ОНС.