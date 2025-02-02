Аэропорт Волгограда закрыли для полетов
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Аэропорт Волгограда временно не принимает и не отправляет рейсы, передает РБК со ссылкой на представителя Росавиации Артема Кореняко.
По его словам, ограничения введены с 21:42 мск (22:42 по бакинскому времени) для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов
В российских аэропортах ограничения на полеты происходит на фоне атак украинских беспилотников.
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