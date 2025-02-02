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Сотни немцев протестуют против сотрудничества правых и ультраправых

00:34 492

В Берлине порядка 160 000 человек вышли на акцию протеста в воскресенье, 2 февраля, против сотрудничества консервативного блока Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) с ультраправой партией «Альтернатива для Германии» (АдГ).

Об этом передает Deutsche Welle со ссылкой на столичную полицию. Организаторы демонстрации оценивают число участников в 250 000 человек.

Организаторы акции назвали ее «Митинг за брандмауэр» (Demo für die Brandmauer). Этим словом, дословно означающим «огнестойкая стена», в Германии называют отказ всех партий сотрудничать с АдГ. Митингующие считают, что на голосовании в Бундестаге 29 января этот принцип был нарушен.

В Берлине демонстранты собрались у здания Бундестага. Затем митингующие прошли маршем через парк Тиргартен до федеральной штаб-квартиры ХДС на берегу Ландвер-канала.

В выходные аналогичные акции состоялись по всей Германии. Митинг в Гамбурге в субботу собрал 65 000 человек. В Бонне в воскресенье на акцию вышли около 10 000 человек. Демонстрации также прошли во многих других городах Германии. Организаторы оценивают общее число участников в 700 000 человек.

На уходящей неделе кандидат в канцлеры от ХДС/ХСС Фридрих Мерц объявил о планах ужесточить миграционную политику в Германии. В Бундестаге 29 января его резолюцию поддержала АдГ. Однако 31 января соответствующий законопроект был отклонен большинством депутатов парламента.

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