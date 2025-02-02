Сотни немцев протестуют против сотрудничества правых и ультраправых

В Берлине порядка 160 000 человек вышли на акцию протеста в воскресенье, 2 февраля, против сотрудничества консервативного блока Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) с ультраправой партией «Альтернатива для Германии» (АдГ). Об этом передает Deutsche Welle со ссылкой на столичную полицию. Организаторы демонстрации оценивают число участников в 250 000 человек.

Организаторы акции назвали ее «Митинг за брандмауэр» (Demo für die Brandmauer). Этим словом, дословно означающим «огнестойкая стена», в Германии называют отказ всех партий сотрудничать с АдГ. Митингующие считают, что на голосовании в Бундестаге 29 января этот принцип был нарушен. В Берлине демонстранты собрались у здания Бундестага. Затем митингующие прошли маршем через парк Тиргартен до федеральной штаб-квартиры ХДС на берегу Ландвер-канала.