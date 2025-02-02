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Маск об USAID: преступная организация

00:48 818

Американский предприниматель Илон Маск назвал Агентство США по международному развитию (USAID) «преступной организацией» и заявил, что ей пора умереть.

«USAID — преступная организация. Пора ей умереть», — говорится в посте миллиардера в принадлежащей ему соцсети X.

Так бизнесмен ответил на публикацию о том, что двое должностных лиц организации были отправлены в отставку после отказа предоставить членам департамента эффективности госуправления (DOGE), главой которого является Маск, доступ к системам USAID.

Маск также обвинил USAID в финансировании разработок биологического оружия. «Знаете ли вы, что USAID, используя доллары из ваших налоговых отчислений, финансировало разработки биологического оружия, включая COVID-19, которое убило миллионы людей?» - написал он в X.

20 января президент США Дональд Трамп подписал указ о заморозке программ международной помощи USAID на 90 дней. За это время планируется оценить их «эффективность и соответствие внешней политике Соединенных Штатов». В 2023 году по линии USAID было выделено $42,5 млрд. Сайт USAID ранее перестал работать. Как сообщил CNN, его отключили в субботу, 1 февраля, без объяснения причин. Демократы обеспокоены тем, что Трамп может прекратить работу USAID как независимого агентства и передать его Госдепартаменту.

По данным американских СМИ, USAID отправило часть сотрудников в неоплачиваемый отпуск из-за подозрений в попытке обойти указ президента или разорвало договоры.

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