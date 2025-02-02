Эмираты получили первую партию французских Rafale

Объединенные Арабские Эмираты получили от Франции первую партию истребителей Rafale в рамках контракта, заключенного между странами в 2021 году.

Об этом сообщило Министерство обороны ОАЭ в X.

Первый истребитель Rafale, произведенный французской компанией Dassault Aviation для эмиратских военно-воздушных сил, был представлен на церемонии, состоявшейся 30 января в Париже. В церемонии приняли участие министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню и государственный министр ОАЭ по вопросам обороны Мухаммед бен Мубарак Фадель аль-Мазруи. Как отмечается в заявлении эмиратского оборонного ведомства, поставка первой партии истребителей стала частью «исторической сделки», заключенной с Dassault Aviation для «усиления возможностей» военно-воздушных сил страны.

По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира, основным поставщиком оружия в ОАЭ являются США, на долю которых пришлось 57% эмиратского импорта в период с 2019 по 2023 год. Франция занимает третье место по экспорту оружия в ОАЭ после Турции.