Власти Украины считают «провальным» план Белого дома

Советник по коммуникациям президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Литвин заявил в воскресенье, что призыв США к Украине провести выборы после заключения соглашения о прекращении огня с Россией выглядит «провальным планом», если это все, в чем он заключается.

Ранее специальный представитель президента Дональда Трампа по Украине Кит Келлог сказал агентству, что США хотят, чтобы Украина провела выборы, возможно, к концу года, особенно если Киев сможет договориться о перемирии с Россией в ближайшие месяцы.

«Мы не видели полного интервью господина Келлога, только несколько цитат о выборах, поэтому трудно полностью оценить его позицию, – отметил Литвин в письменном ответе Reuters. – Но если его план состоит только в прекращении огня и выборах, то это провальный план – Путина не запугать только этими двумя вещами».

«Москва продолжает наращивать производство ракет и боеприпасов, находить новые способы обхода санкций и зарабатывать деньги на нефти. И, очевидно, все это оружие создается не для того, чтобы уважать демократических соседей. Военный союз России с Северной Кореей явно не связан с уважением прекращения огня. Поэтому мы, безусловно, предпочли бы увидеть более глубокий подход со стороны официальных лиц ключевых партнеров», - добавил советник Владимира Зеленского.

Выборы в Украине запрещены в соответствии с военным положением, которое страна ввела после вторжения России в 2022 году.

Литвин отметил, что Украина предпочла бы увидеть более глубокий подход со стороны официальных лиц ключевых партнеров. «Но мы помним, что президент Трамп во время своих встреч с президентом Зеленским глубоко и мудро обсуждал ситуацию и то, что на самом деле может оказать давление на Путина», – сказал он.

Литвин выразил мнение, что важно быстро перейти к «реальной работе между командами над конкретным планом по прекращению войны и обеспечению прочного мира».