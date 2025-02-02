USD 1.7000
EUR 1.7659
RUB 1.7273
Подписаться на уведомления
Даже Ким Чен Ын в шоке от России
Новость дня
Даже Ким Чен Ын в шоке от России

Власти Украины считают «провальным» план Белого дома

01:50 169

Советник по коммуникациям президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Литвин заявил в воскресенье, что призыв США к Украине провести выборы после заключения соглашения о прекращении огня с Россией выглядит «провальным планом», если это все, в чем он заключается.

Об этом сообщает Reuters.

Ранее специальный представитель президента Дональда Трампа по Украине Кит Келлог сказал агентству, что США хотят, чтобы Украина провела выборы, возможно, к концу года, особенно если Киев сможет договориться о перемирии с Россией в ближайшие месяцы.

«Мы не видели полного интервью господина Келлога, только несколько цитат о выборах, поэтому трудно полностью оценить его позицию, – отметил Литвин в письменном ответе Reuters. – Но если его план состоит только в прекращении огня и выборах, то это провальный план – Путина не запугать только этими двумя вещами».

«Москва продолжает наращивать производство ракет и боеприпасов, находить новые способы обхода санкций и зарабатывать деньги на нефти. И, очевидно, все это оружие создается не для того, чтобы уважать демократических соседей. Военный союз России с Северной Кореей явно не связан с уважением прекращения огня. Поэтому мы, безусловно, предпочли бы увидеть более глубокий подход со стороны официальных лиц ключевых партнеров», - добавил советник Владимира Зеленского.

Выборы в Украине запрещены в соответствии с военным положением, которое страна ввела после вторжения России в 2022 году.

Литвин отметил, что Украина предпочла бы увидеть более глубокий подход со стороны официальных лиц ключевых партнеров. «Но мы помним, что президент Трамп во время своих встреч с президентом Зеленским глубоко и мудро обсуждал ситуацию и то, что на самом деле может оказать давление на Путина», – сказал он.

Литвин выразил мнение, что важно быстро перейти к «реальной работе между командами над конкретным планом по прекращению войны и обеспечению прочного мира».

Власти Украины считают «провальным» план Белого дома
Власти Украины считают «провальным» план Белого дома
01:50 170
Трамп начал мстить
Трамп начал мстить главная тема
2 февраля 2025, 20:59 5925
Пророссийские сепаратисты искренне благодарят Евросоюз
Пророссийские сепаратисты искренне благодарят Евросоюз новый поворот
2 февраля 2025, 13:50 7246
Жизнь не ради смерти
Жизнь не ради смерти украинская драма, репортаж Эйнуллы Фатуллаева
2 февраля 2025, 03:33 8641
Главу Гагаузии пропустили в Молдову
Главу Гагаузии пропустили в Молдову обновлено 01:32
01:32 1977
Протесты в Тбилиси: лидера оппозиции отпустили
Протесты в Тбилиси: лидера оппозиции отпустили видео; обновлено 01:08
01:08 5961
Планы Нетаньяху
Планы Нетаньяху обновлено 21:56
2 февраля 2025, 21:56 5558
Масуд Пезешкиан принял помощника президента Азербайджана
Масуд Пезешкиан принял помощника президента Азербайджана
2 февраля 2025, 21:40 2676
«Карабах» проигрывает всем подряд
«Карабах» проигрывает всем подряд Четвертое поражение за 11 дней; видео
2 февраля 2025, 21:04 3802
Азербайджан и Узбекистан с уклоном в сторону Турции
Азербайджан и Узбекистан с уклоном в сторону Турции новая геополитика
2 февраля 2025, 19:08 3879
Оджалан не заставит себя долго ждать
Оджалан не заставит себя долго ждать наша корреспонденция
2 февраля 2025, 12:27 6575

ЭТО ВАЖНО

Власти Украины считают «провальным» план Белого дома
Власти Украины считают «провальным» план Белого дома
01:50 170
Трамп начал мстить
Трамп начал мстить главная тема
2 февраля 2025, 20:59 5925
Пророссийские сепаратисты искренне благодарят Евросоюз
Пророссийские сепаратисты искренне благодарят Евросоюз новый поворот
2 февраля 2025, 13:50 7246
Жизнь не ради смерти
Жизнь не ради смерти украинская драма, репортаж Эйнуллы Фатуллаева
2 февраля 2025, 03:33 8641
Главу Гагаузии пропустили в Молдову
Главу Гагаузии пропустили в Молдову обновлено 01:32
01:32 1977
Протесты в Тбилиси: лидера оппозиции отпустили
Протесты в Тбилиси: лидера оппозиции отпустили видео; обновлено 01:08
01:08 5961
Планы Нетаньяху
Планы Нетаньяху обновлено 21:56
2 февраля 2025, 21:56 5558
Масуд Пезешкиан принял помощника президента Азербайджана
Масуд Пезешкиан принял помощника президента Азербайджана
2 февраля 2025, 21:40 2676
«Карабах» проигрывает всем подряд
«Карабах» проигрывает всем подряд Четвертое поражение за 11 дней; видео
2 февраля 2025, 21:04 3802
Азербайджан и Узбекистан с уклоном в сторону Турции
Азербайджан и Узбекистан с уклоном в сторону Турции новая геополитика
2 февраля 2025, 19:08 3879
Оджалан не заставит себя долго ждать
Оджалан не заставит себя долго ждать наша корреспонденция
2 февраля 2025, 12:27 6575
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться