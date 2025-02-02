Ультиматум Америки Панаме
Госсекретарь США Марко Рубио, который отправился в турне по странам Центральной Америки в качестве главного дипломата страны, 2 февраля встретился с президентом Панамы Хосе Раулем Мулино.
Об этом сообщается на сайте Госдепартамента США.
Помимо президента на встрече в Панама-Сити присутствовал и панамский глава МИД Хавьер Мартинес-Ачей. Рубио сказал им, что президент США Дональд Трамп принял предварительное решение о том, что нынешнее положение влияния и контроля Коммунистической партии Китая над районом Панамского канала представляет угрозу для самого канала, а также является нарушением Договора о постоянном нейтралитете и эксплуатации объекта. Также госсекретарь США «ясно дал понять, что такой статус-кво является неприемлемым и что в случае отсутствия немедленных изменений Соединенные Штаты будут вынуждены принять меры, которые потребуются для защиты их прав в соответствии с договором», - говорится в сообщении ведомства.
Трамп в инаугурационной речи 20 января заявил о намерении «забрать обратно» Панамский канал.