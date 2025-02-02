USD 1.7000
EUR 1.7659
RUB 1.7273
Подписаться на уведомления
Даже Ким Чен Ын в шоке от России
Новость дня
Даже Ким Чен Ын в шоке от России

Белый дом обвиняет Китай: Пошлины — наказание за COVID-19

02:32 433

Пандемия COVID-19 началась с утечки из биолаборатории в городе Ухань и обернулась для американской экономики потерями в $14 трлн.

Об этом говорится в опубликованном Белым домом документе с разъяснениями причин введения администрацией президента США Дональда Трампа торговых пошлин в отношении Канады, Китая и Мексики.

«Пандемия COVID-19, которая привела к избыточной смертности, исчисляемой десятками миллионов, и нанесла ущерб экономике США на сумму не менее $14 трлн, возникла в лаборатории в городе Ухань в Китае, что Коммунистическая партия Китая продолжает отрицать»,  говорится в заявлении Белого дома.

Президент США Дональд Трамп 1 февраля подписал исполнительный указ о применении тарифов в отношении товаров из Канады, Китая и Мексики. В документе указано, что пошлины в размере 25% вводятся против импорта из Мексики и Канады (10% в отношении канадских энергоресурсов). Дополнительные тарифы в размере 10% вводятся против товаров из КНР.

В конце января The New York Times со ссылкой на собственные источники сообщила, что ЦРУ склоняется к версии, что пандемия COVID-19 началась в связи с утечкой вируса из лаборатории в китайском Ухане. Спецслужба на протяжении нескольких лет заявляла, что не обладает достаточной информацией, чтобы понять, перешел вирус от животного к человеку естественным путем или в результате лабораторной утечки. По сведениям источников издания, изменение позиции ведомства основывается не на получении новых разведывательных данных, а на более тщательном изучении уже имеющейся информации. Этот анализ начался еще при администрации предыдущего президента США Джо Байдена, а его итоги были обнародованы по решению нового директора ЦРУ Джона Рэтклиффа. Он ранее неоднократно выступал с призывами наказать Китай за сокрытие происхождения COVID-19 и обстоятельств распространения вируса.

Власти Украины считают «провальным» план Белого дома
Власти Украины считают «провальным» план Белого дома
01:50 1093
Трамп начал мстить
Трамп начал мстить главная тема
2 февраля 2025, 20:59 6459
Пророссийские сепаратисты искренне благодарят Евросоюз
Пророссийские сепаратисты искренне благодарят Евросоюз новый поворот
2 февраля 2025, 13:50 7460
Жизнь не ради смерти
Жизнь не ради смерти украинская драма, репортаж Эйнуллы Фатуллаева
2 февраля 2025, 03:33 8762
Главу Гагаузии пропустили в Молдову
Главу Гагаузии пропустили в Молдову обновлено 01:32
01:32 2471
Протесты в Тбилиси: лидера оппозиции отпустили
Протесты в Тбилиси: лидера оппозиции отпустили видео; обновлено 01:08
01:08 6229
Планы Нетаньяху
Планы Нетаньяху обновлено 21:56
2 февраля 2025, 21:56 5734
Масуд Пезешкиан принял помощника президента Азербайджана
Масуд Пезешкиан принял помощника президента Азербайджана
2 февраля 2025, 21:40 2890
«Карабах» проигрывает всем подряд
«Карабах» проигрывает всем подряд Четвертое поражение за 11 дней; видео
2 февраля 2025, 21:04 4062
Азербайджан и Узбекистан с уклоном в сторону Турции
Азербайджан и Узбекистан с уклоном в сторону Турции новая геополитика
2 февраля 2025, 19:08 4051
Оджалан не заставит себя долго ждать
Оджалан не заставит себя долго ждать наша корреспонденция
2 февраля 2025, 12:27 6685

ЭТО ВАЖНО

Власти Украины считают «провальным» план Белого дома
Власти Украины считают «провальным» план Белого дома
01:50 1093
Трамп начал мстить
Трамп начал мстить главная тема
2 февраля 2025, 20:59 6459
Пророссийские сепаратисты искренне благодарят Евросоюз
Пророссийские сепаратисты искренне благодарят Евросоюз новый поворот
2 февраля 2025, 13:50 7460
Жизнь не ради смерти
Жизнь не ради смерти украинская драма, репортаж Эйнуллы Фатуллаева
2 февраля 2025, 03:33 8762
Главу Гагаузии пропустили в Молдову
Главу Гагаузии пропустили в Молдову обновлено 01:32
01:32 2471
Протесты в Тбилиси: лидера оппозиции отпустили
Протесты в Тбилиси: лидера оппозиции отпустили видео; обновлено 01:08
01:08 6229
Планы Нетаньяху
Планы Нетаньяху обновлено 21:56
2 февраля 2025, 21:56 5734
Масуд Пезешкиан принял помощника президента Азербайджана
Масуд Пезешкиан принял помощника президента Азербайджана
2 февраля 2025, 21:40 2890
«Карабах» проигрывает всем подряд
«Карабах» проигрывает всем подряд Четвертое поражение за 11 дней; видео
2 февраля 2025, 21:04 4062
Азербайджан и Узбекистан с уклоном в сторону Турции
Азербайджан и Узбекистан с уклоном в сторону Турции новая геополитика
2 февраля 2025, 19:08 4051
Оджалан не заставит себя долго ждать
Оджалан не заставит себя долго ждать наша корреспонденция
2 февраля 2025, 12:27 6685
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться