Масштабная атака на Россию: идет налет на Дагестан

Беспилотники зафиксированы утром над объектами в Каспийске, принимаются меры по их нейтрализации, заявил глава Дагестана Сергей Меликов.

*** 10:00

В Астраханской области дроны попытались нанести удар по объектам топливно-энергетического комплекса, заявил губернатор Игорь Бабушкин. По его словам, «как минимум один дрон упал, в результате произошло возгорание», указал чиновник, никто не пострадал. По данным канала Baza, удару подвергся газоперерабатывающий завод.

В Волгоградской области под удар попал нефтеперерабатывающий завод, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров. На территории предприятия произошли возгорания, «которые были быстро потушены, никто не пострадал», добавил он. По данным Baza, целью БПЛА стал завод под Волгоградом, принадлежащий «Лукойлу».

Утром также были введены ограничения на полеты в аэропортах Астрахани, Казани, Нижнекамска, Саратова, Ульяновска, Владикавказа, Грозного и Махачкалы.

Минобороны РФ заявило об «отражении атаки» 70 беспилотников.