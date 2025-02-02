Трамп запланировал контакты с Россией и Украиной

У США запланированы контакты с Россией и Украиной, заявил американский президент Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News.

«У нас были очень напряженные выходные. Мы занимаемся Израилем. Мы имеем дело с Украиной и Россией. У нас запланированы встречи и переговоры с различными сторонами, включая Украину и Россию», — сказал он, добавив, что «эти дискуссии проходят довольно успешно».

Трамп не раз заявлял, что готов к контактам с российским президентом Владимиром Путиным, в том числе и к встрече с ним. То же самое заявлял и Путин. Однако пока о конкретных договоренностях насчет встречи или телефонного звонка двух глав государств не сообщалось.