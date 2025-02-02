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Сирия попросила у Турции помочь с Израилем

10:31 1304

Новые власти Сирии запросили у Турции помощь в оборудовании южных областей для защиты граничащего с Израилем региона в районе Голанских высот, пишет газета Türkiye.

Сирийские источники сообщили, что переходная администрация президента Сирии Ахмеда аш-Шараа озвучила свои запросы Турции относительно пограничной безопасности и реструктуризации армии.

Главным образом, Дамаску необходимы турецкие беспилотники, дополнительные радарные системы, системы радиоэлектронной борьбы и ПВО вдоль границ, в особенности, как отмечает газета, в целях обеспечения контроля граничащего с Израилем коридора, то есть района Голанских высот. Сирийский источник отмечает, что "первая поставка БПЛА состоится в ближайшем будущем".

Отмечается, что вопросы сотрудничества Анкары и Дамаска в этой сфере подробно обсуждались в ходе недавних визитов представителей Минобороны Турции в Сирию. Обсуждались технические детали, а также то, где и как будут использоваться турецкое вооружение и системы. Новые власти Сирии, как пишет Türkiye, заявили, что сделали выбор в пользу Турции в вопросах сотрудничества в обороне.

Арабские источники газеты при этом также сообщают, что Турция будет обучать сирийскую армию, для чего в Сирии планируется развернуть две турецкие военные базы. Соответствующее соглашение находится в разработке, его планируется подписать "в ближайшее время". Этот документ, как сообщают источники, закрепит и положение о помощи со стороны Турции в случае угрозы для Сирии. Кроме того, соглашение якобы будет предусматривать подготовку пилотов ВВС Сирии, для чего на двух турецких базах предполагается "разместить 50 истребителей F-16, пока не будут сформированы сирийские ВВС".

У Турции на данный момент, по информации из открытых источников, на вооружении стоят около 230 истребителей F-16 различных поколений. Они составляют основную ударную силу ВВС страны.

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