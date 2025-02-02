Азербайджан проводит операции в приграничных с Россией регионах
На территории приграничных с Россией районов Азербайджана проводятся комплексные оперативно-розыскные и профилактические мероприятия под условным названием «Граница-Щит».
Как сообщает региональный корреспондент АзерТАдж, операции проводятся в соответствии с взаимной договоренностью, достигнутой между министрами внутренних дел Азербайджанской Республики и Российской Федерации.
В связи с предстоящими в течение недели операциями в Губинском, Гусарском, Хачмазском, Балакенском, Загатальском, Гахском, Шекинском, Огузском и Габалинском районах в соответствующих местах созданы полицейские посты.
Основной целью операций является реализация принятых решений по вопросам пограничного сотрудничества, выявление и обезвреживание членов транснациональных организованных преступных группировок и террористических организаций, проведение комплексных организационно-практических мероприятий по выявлению и пресечению каналов поступления финансовых и материальных средств, направленных на перевозку оружия, взрывчатых веществ и устройств, наркотических средств, а также реализацию других противоправных деяний.
Комплексные оперативно-розыскные и профилактические мероприятия пройдут с 3 по 10 февраля.
*** 10:42
Азербайджанские спецслужбы провели операцию против террористической группировки, связанной с международными экстремистами, сообщили в Службе государственной безопасности. Боевики планировали теракты в Гусарском районе и создали подпольные укрытия с оружием и взрывчаткой.
В ходе спецоперации ликвидированы несколько участников, включая их лидера, задержаны подозреваемые. Расследование продолжается.
В результате проводимых поисковых следственных действий были обнаружены тайно созданные в лесном массиве близ села Джибир убежища и склады, а также скрывавшиеся в этих местах члены незаконного вооруженного формирования - Гадир Гаджиев, Рияд Сафаралиев, Валерик Адилов и Умуд Гюльалиев, которые оказали вооруженное сопротивление и были уничтожены во время закладки взрывных устройств.