Армяне избавились от российских флагов

Армянский журналист Татул Акопян заявил, что на границе с Ираном, где вели службу российские военные, сняты флаги России.

«На дороге, ведущей в Агарак, а также на дороге вдоль берега реки Аракс до Шванидзора нет ни одного российского флага. В прошлый раз я был здесь где-то полтора месяца назад и видел российские триколоры. Насколько я понимаю, российские флаги были сняты с армяно-иранских пограничных застав и оставлены только армянские.

Поскольку из Шванидзора я свернул на трассу, ведущую в Ереван, и не продолжил путь до Нрнадзора, не могу сказать, сняты ли российские флаги с других совместных армяно-российских застав или нет», - написал Акопян.