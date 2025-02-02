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Армен Саркисян, которого взорвали в Москве, умер в больнице
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Армен Саркисян, которого взорвали в Москве, умер в больнице

Армен Саркисян, которого взорвали в Москве, умер в больнице

видео; обновлено 14:28
14:28 9137

Руководитель «федерации бокса ДНР», создатель батальона «АрБат» Армен Саркисян умер в реанимации, не приходя в сознание, сообщают российские издания.

Саркисян был ранен при взрыве гранаты в ЖК «Алые паруса» на северо-западе Москвы сегодня, 3 февраля.

* * * 14:02

Спецслужбы работают на месте взрыва в «Алых парусах», Кремль не комментирует тему, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Российские СМИ пишут, что среди людей, получивших травмы, оказался Сергей Шкрябатовский. «Агентство» провело анализ и выяснило, что он несколько месяцев руководил частным охранным предприятием «Арбат». Также журналисты обнаружили Шкрябатовского на фотографиях среди охранников Януковича.

По данным СМИ, также в результате взрыва пострадали 49-летний Олег Касперович, 44-летняя Дарья Карселадзе и 50-летний Игорь Антоненко. «Агентство» отмечает, что Касперович является экс-замкомандира отдельного отряда спецназначения управления Крымского территориального командования ВВ МВД. СМИ называют его охранником Саркисяна. Ранее Служба безопасности Украины называла и самого Саркисяна приближенным к бывшему президенту страны Виктору Януковичу.

*** 13:01

Армену Саркисяну оторвало левую ногу, он в коме, сообщает источник SHOT.

*** 12:32

В московском ЖК погиб не Армен Саркисян, а его охранник, сообщает «Коммерсант».

Ранее некоторые телеграм-каналы писали о гибели Саркисяна - «президента Федерации бокса ДНР» и создателя батальона «Арбат».

Другие источники сообщают, что Саркисян выжил, но пострадал бывший сотрудник крымского «МВД» Олег Каспирович, который мог быть его охранником.

*** 12:18

На северо-западе Москвы в элитном жилом комплексе (ЖК) «Алые паруса» на Авиационной улице произошел взрыв. Погиб один человек, еще четверо получили ранения, сообщили ТАСС в экстренных службах. Основная версия — покушение. По предварительным данным, взрывное устройство сработало в лифтовом холле. Где оно было заложено, пока неизвестно, пишет Baza.

У погибшего сильно повреждено лицо — точно установить его личность пока не удается. Однако консьерж рассказал на допросе, что ранее видел мужчину по телевизору, а взрыв произошел, когда тот зашел в холл с охранниками. Источники «ВЧК-ОГПУ» сообщают, что погибшим может быть президент Федерации бокса так называемой «ДНР» и создатель батальона «АрБат» Армен Саркисян. Убийство носит заказной характер, сообщили РБК в правоохранительных органах.

«Коммерсант» пишет, что взрывное устройство сработало, когда Армен Саркисян зашел в подъезд вместе с охранниками. Саркисян госпитализирован в крайне тяжелом состоянии. Один из его охранников погиб. По предварительным данным, в результате взрыва пострадали пять человек.

Также при взрыве был ранен 49-летний подполковник МВД из Крыма Олег Каспирович, который находится в украинской базе «Миротворец», где публикуются данные тех, кто, по мнению ее составителей, причастен к «преступлениям против основ национальной безопасности Украины». Его госпитализировали в НИИ имени Склифосовского. Еще одна пострадавшая — 44-летняя Дарья Карселадзе. Она получила ранение шеи и ног и находится в сознании, но говорить не может. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту произошедшего.

«АрБат» — отряд специального назначения, созданный в сентябре 2022 года, который представляет собой выездную группу штурмовиков, писал RT. Им командует бывший «вагнеровец» Айк Гаспарян с позывным «Абрек». С 1 июля 2023 года батальон официально вошел в структуру Минобороны России. Сейчас бойцы «АрБата» воюют в Курской области.

По данным Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, основатель подразделения Армен Саркисян — это криминальный авторитет из Донецкой области по кличке «Горловский». Его связывали с семьей беглого экс-президента Виктора Януковича и называли организатором «титушек», выступавших против Майдана. С 2014 года Саркисян находится в международном розыске по запросу Украины.

*** 11:52

Российские телеграм-каналы пишут, что в результате взрыва в московском ЖК погиб «президент Федерации бокса ДНР» и создатель батальона «Арбат» Армен Саркисян.

Других подтверждений этой информации на данный момент нет.

*** 11:30

В жилом комплексе «Алые Паруса» в Москве прогремел взрыв, пишут российские телеграм-каналы.

Следователи и криминалисты Следственного комитета российской столицы совместно с оперативными службами осматривают место происшествия.

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