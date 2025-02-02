Армен Саркисян, которого взорвали в Москве, умер в больнице

Саркисян был ранен при взрыве гранаты в ЖК «Алые паруса» на северо-западе Москвы сегодня, 3 февраля.

По данным СМИ, также в результате взрыва пострадали 49-летний Олег Касперович, 44-летняя Дарья Карселадзе и 50-летний Игорь Антоненко. «Агентство» отмечает, что Касперович является экс-замкомандира отдельного отряда спецназначения управления Крымского территориального командования ВВ МВД. СМИ называют его охранником Саркисяна. Ранее Служба безопасности Украины называла и самого Саркисяна приближенным к бывшему президенту страны Виктору Януковичу.

Российские СМИ пишут, что среди людей, получивших травмы, оказался Сергей Шкрябатовский. «Агентство» провело анализ и выяснило, что он несколько месяцев руководил частным охранным предприятием «Арбат». Также журналисты обнаружили Шкрябатовского на фотографиях среди охранников Януковича.

Другие источники сообщают, что Саркисян выжил, но пострадал бывший сотрудник крымского «МВД» Олег Каспирович, который мог быть его охранником.

На северо-западе Москвы в элитном жилом комплексе (ЖК) «Алые паруса» на Авиационной улице произошел взрыв. Погиб один человек, еще четверо получили ранения, сообщили ТАСС в экстренных службах. Основная версия — покушение. По предварительным данным, взрывное устройство сработало в лифтовом холле. Где оно было заложено, пока неизвестно, пишет Baza.

У погибшего сильно повреждено лицо — точно установить его личность пока не удается. Однако консьерж рассказал на допросе, что ранее видел мужчину по телевизору, а взрыв произошел, когда тот зашел в холл с охранниками. Источники «ВЧК-ОГПУ» сообщают, что погибшим может быть президент Федерации бокса так называемой «ДНР» и создатель батальона «АрБат» Армен Саркисян. Убийство носит заказной характер, сообщили РБК в правоохранительных органах.

«Коммерсант» пишет, что взрывное устройство сработало, когда Армен Саркисян зашел в подъезд вместе с охранниками. Саркисян госпитализирован в крайне тяжелом состоянии. Один из его охранников погиб. По предварительным данным, в результате взрыва пострадали пять человек.

Также при взрыве был ранен 49-летний подполковник МВД из Крыма Олег Каспирович, который находится в украинской базе «Миротворец», где публикуются данные тех, кто, по мнению ее составителей, причастен к «преступлениям против основ национальной безопасности Украины». Его госпитализировали в НИИ имени Склифосовского. Еще одна пострадавшая — 44-летняя Дарья Карселадзе. Она получила ранение шеи и ног и находится в сознании, но говорить не может. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту произошедшего.

«АрБат» — отряд специального назначения, созданный в сентябре 2022 года, который представляет собой выездную группу штурмовиков, писал RT. Им командует бывший «вагнеровец» Айк Гаспарян с позывным «Абрек». С 1 июля 2023 года батальон официально вошел в структуру Минобороны России. Сейчас бойцы «АрБата» воюют в Курской области.

По данным Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, основатель подразделения Армен Саркисян — это криминальный авторитет из Донецкой области по кличке «Горловский». Его связывали с семьей беглого экс-президента Виктора Януковича и называли организатором «титушек», выступавших против Майдана. С 2014 года Саркисян находится в международном розыске по запросу Украины.