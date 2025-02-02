Казахстанский лоукостер открыл рейсы в Баку
11:48 1666
Казахстанский лоукостер FlyArystan с 2 июня начнет выполнять сезонные рейсы по маршруту Астана – Баку – Астана.
Как сообщают казахстанские СМИ, авиакомпания уже открыла продажу билетов на этот маршрут.
Полеты будут выполняться дважды в неделю — по понедельникам и пятницам.
Приобрести билеты можно через мобильное приложение FlyArystan, на официальном сайте перевозчика и других доступных платформах.
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