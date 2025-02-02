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АZAL остановил рейсы в Астрахань

12:01 2769

В последнее время, включая сегодняшний день, в связи с периодическим закрытием воздушного пространства над Астраханью (Россия) авиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL) приостанавливает все рейсы по маршруту Баку – Астрахань – Баку на неопределенный срок в целях обеспечения безопасности полетов.

Как сообщили в авиакомпании, пассажиры, которые приобрели билеты на данном направлении, могут без штрафа оформить полный возврат средств или изменить направление. Для этого необходимо обратиться в авиакомпанию по электронной почте: [email protected].

AZAL продолжает внимательно следить за ситуацией и своевременно информировать пассажиров о любых изменениях в расписании.

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