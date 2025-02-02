Физиотерапия и ее польза

Физиотерапевт НИИ медицинской реабилитации Министерства здравоохранения Пюстяханым Бахарлы рассказывает в интервью о видах физиотерапии, какие факторы учитываются при физиотерапии, какие физиотерапевтические процедуры рекомендуются для лечения сколиоза у детей и подростков… - Физиотерапевтические факторы делятся на две части: естественные и искусственные. К естественным факторам относятся солнечные ванны, купание в море, прогулки по берегу моря, природные соляные пещеры, климатотерапия (климатолечение), эстетическая терапия и фонотерапия. По характеру воздействия искусственных факторов различают: лечение электрическим током, высокочастотную электротерапию, магнитотерапию, лечение электромагнитными волнами оптического диапазона, лечение искусственно измененной воздушной средой, франклинизацию, механотерапию, водолечение (гидротерапия), бальнеотерапию, термотерапию, климатолечение, санаторно-курортное лечение и др.

- На основании каких жалоб чаще всего детям проводят физиотерапевтические процедуры? - В последние годы в связи с развитием науки и техники у детей встречаются постуральные кифозы, сколиозы, деформации грудной клетки, плоскостопие, лордозы, а также травматические повреждения, повреждения мышц, нервов и мягких тканей, и заболевания органов дыхания. Кроме того, у детей возможны генетические и наследственные заболевания, такие как мышечные дистрофии, спинальная мышечная атрофия, а также неврологические заболевания. В это время, в зависимости от возрастной группы, подбираются индивидуальные программы массажа, лечебная физкультура, электрофорез с кальцием и фосфором, стимуляция паравертебральных мышц, плавание в море или бассейне, магнитотерапия, ультразвуковая терапия, лазеротерапия. Дети могут проходить эти процедуры в виде лечебных курсов два раза в год. - Какие факторы следует учитывать при физиотерапии? - При проведении физиотерапии следует учитывать возраст пациента, основные и сопутствующие заболевания, режим сна, жизненную активность и график работы. Дети, взрослые и пожилые люди по-разному реагируют на физиотерапию. Каждая возрастная группа имеет определенные требования и ограничения. Программа должна быть разработана в соответствии с состоянием пациента и прогрессированием заболевания. Лечение должно подбираться с учетом индивидуальных жалоб и заболеваний. Соответствующие подходы применяются к неврологическим, ортопедическим, кардиопульмональным и другим заболеваниям. При поступлении пациента с жалобами его консультируют врачи терапевтического, кардиологического, неврологического, ревматологического, эндокринологического, гастроэнтерологического и оториноларингологического профиля. На основании результатов обследований для каждого пациента разрабатывается индивидуальный план лечения. При назначении физиотерапии необходимо соблюдать избирательность, особенно в педиатрии и у лиц пожилого возраста. Дозиметрию следует выбирать в соответствии с возрастом. - Существуют ли возрастные ограничения для физиотерапии и реабилитации? - В физиотерапии нет абсолютных возрастных ограничений. Дозировку при назначении тех или иных процедур мы подбираем индивидуально, учитывая возраст и текущее состояние пациента. При назначении физиотерапии лицам пожилого возраста следует учитывать климатические и курортные факторы. Также в первую очередь следует учитывать состояние сердечно-сосудистой системы пациента, а кардиологическое обследование считается обязательным. - Какие противопоказания возможны при применении физиотерапии? - Общими противопоказаниями для назначения физиотерапевтических процедур являются системные заболевания крови, болезнь Коксаки, гипертоническая болезнь, острый атеросклероз сосудов головного мозга, стадия декомпенсации сердечно-сосудистых заболеваний, кровотечения и склонность к кровотечениям, общее тяжелое состояние пациента. Кроме того, физиотерапия не рекомендуется при повышенной температуре (температуре тела выше 38°С), эпилепсии, сопровождающейся частыми припадками, высоком психомоторном возбуждении, открытых формах туберкулеза, злокачественных опухолях.