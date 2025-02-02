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Состоялось заседание коллегии Министерства культуры

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31 января в Международном центре мугама состоялось расширенное заседание коллегии, посвященное деятельности Министерства культуры Азербайджанской Республики в 2023-2024 годах.

На встрече, которую модерировала Айнур Керимова, начальник управления СМИ и коммуникаций Министерства культуры, министр культуры Адиль Керимли выступил с речью и сделал обзор ландшафта культуры в нашей стране на 2023 и 2024 годы. Министр проинформировал о работе, предстоящих задачах и планируемых проектах Министерства культуры.

В завершение своего выступления Адиль Керимли выразил благодарность Президенту Ильхаму Алиеву, Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой, Фонду Гейдара Алиева и вице-президенту Лейле Алиевой, которые всегда уделяют внимание и заботу азербайджанской культуре и деятелям культуры.

На заседании с докладами, посвященными деятельности в соответствующих сферах, заслушали Саадат Юсифову, Мурада Гусейнова, Фарида Джафарова и др. Также заместитель министра культуры Нахчыванской Автономной Республики, исполняющий обязанности министра Гасан Сеидов выступил с отчетом о проделанной Министерством культуры NMR в 2023-2024 годах работе.

Позже выступили Сабина Гаджиева, руководитель Государственной службы по охране, развитию и реставрации культурного наследия при Министерстве культуры, Орхан Фикретоглу, исполняющий обязанности генерального директора ARKA, Джахангир Салимханов, Джасарат Валехов, советники министра культуры. Также были заслушаны доклады по направлениям деятельности начальника управления креативных индустрий и цифрового развития министерства Рашада Азизова.

В завершение были обсуждены реализованные и запланированные проекты за указанный период.

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