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Трамп ввел санкции для «защиты прав белых»

Отдел информации
12:56 2049

Президент США Дональд Трамп объявил о введении новых санкций против еще одной страны. В своем аккаунте в соцсети Truth Social он сообщил, что из-за «грубых нарушений прав человека» Вашингтон прекращает всю финансовую помощь Южно-Африканской Республике (ЮАР). Однако обеспокоен Трамп не ситуацией с фундаментальными правами человека в стране, а возможным ущемлением прав собственности «белых» из-за принятого в ЮАР закона.

«Южная Африка конфискует земли и ОЧЕНЬ ПЛОХО относится к определенным классам людей. Это плохая ситуация, о которой радикальные левые СМИ не хотят даже упоминать», — написал Трамп в Truth Social, не уточнив, о каких именно нарушениях идет речь, но подчеркнул, что в ЮАР происходят серьезные злоупотребления в сфере прав человека, с которыми США мириться не будут.

Трамп наказывает и Южно-Африканскую Республику

Вероятно, Трамп имел в виду подписанный президентом Сирилом Рамафосой закон об экспроприации земель, направленный на проведение земельной реформы «в интересах общества». Документ нацелен на устранение экономического и расового неравенства, корни которого уходят в эпоху апартеида.

«Это знаковое достижение подтверждает приверженность Африканского национального конгресса (АНК) решению проблемы сохраняющегося наследия колониального отчуждения собственности и пространственного планирования апартеида, гарантируя, что земля и ресурсы Южной Африки будут использоваться на благо большинства ее народа», — заявили в правящей партии ЮАР после принятия закона.

Критики считают закон несправедливым, поскольку он допускает изъятие земель без компенсации в определенных случаях.

Сирил Рамафоса не ожидал осложнений в отношениях с США, но...

Как сообщает Reuters, объем финансовой помощи США ЮАР в прошлом году составил 440 миллионов долларов. Власти страны пока не прокомментировали заявление Трампа о приостановке этой помощи.

Президент ЮАР Сирил Рамафоса, который в настоящее время председательствует в G20, ранее поздравил Трампа с победой на выборах и заявил, что не ожидает осложнений в отношениях между двумя странами.

ЮАР является родиной Илона Маска — давнего союзника Трампа, который сейчас оказывает значительное влияние на его решения.

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