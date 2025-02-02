Трамп ввел санкции для «защиты прав белых»

Президент США Дональд Трамп объявил о введении новых санкций против еще одной страны. В своем аккаунте в соцсети Truth Social он сообщил, что из-за «грубых нарушений прав человека» Вашингтон прекращает всю финансовую помощь Южно-Африканской Республике (ЮАР). Однако обеспокоен Трамп не ситуацией с фундаментальными правами человека в стране, а возможным ущемлением прав собственности «белых» из-за принятого в ЮАР закона. «Южная Африка конфискует земли и ОЧЕНЬ ПЛОХО относится к определенным классам людей. Это плохая ситуация, о которой радикальные левые СМИ не хотят даже упоминать», — написал Трамп в Truth Social, не уточнив, о каких именно нарушениях идет речь, но подчеркнул, что в ЮАР происходят серьезные злоупотребления в сфере прав человека, с которыми США мириться не будут.

Вероятно, Трамп имел в виду подписанный президентом Сирилом Рамафосой закон об экспроприации земель, направленный на проведение земельной реформы «в интересах общества». Документ нацелен на устранение экономического и расового неравенства, корни которого уходят в эпоху апартеида. «Это знаковое достижение подтверждает приверженность Африканского национального конгресса (АНК) решению проблемы сохраняющегося наследия колониального отчуждения собственности и пространственного планирования апартеида, гарантируя, что земля и ресурсы Южной Африки будут использоваться на благо большинства ее народа», — заявили в правящей партии ЮАР после принятия закона. Критики считают закон несправедливым, поскольку он допускает изъятие земель без компенсации в определенных случаях.