Решение Трампа обвалило мировые и цифровые валюты

В понедельник утром доллар США вырос в цене на 1,2% по отношению к канадскому доллару и на 2% к мексиканскому песо. За один доллар США на торгах предлагали 1,47 доллара Канады и 21,07 песо. Так низко мексиканская валюта не опускалась с ноября 2021 года, канадская обновила минимум с 2003 года. Курс доллара к юаню в ходе торгов на зарубежных площадках достигал отметки 7,37, это стало антирекордом для китайской валюты.

Падают по отношению к доллару и другие мировые валюты. Так, евро утром терял 1,2% по отношению к доллару, опустившись до минимального уровня с ноября 2022 года. До пятилетнего минимума опустился австралийский доллар, а швейцарский франк торгуется на минимальном к доллару США уровне с мая прошлого года.

Обвалились и котировки криптовалют. За прошедшие сутки общая капитализация рынка цифровых валют просела на 10%, многие из крупнейших криптоактивов за последние 24 часа упали в цене более чем на 20%.

Криптотрейдеры потеряли более $2 млрд за сутки из-за обвала цен. Курс биткоина опускался ниже $93 тыс., а общая капитализация рынка криптовалют за это время снизилась более чем на 11%. По данным сервиса Coinglass, отслеживающего сделки на крупных криптобиржах, за прошедшие 24 часа совокупный объем ликвидаций торговых позиций превысил $2,24 млрд. С принудительным закрытием сделок столкнулись более 730 тыс. трейдеров. Большинство потерь зафиксировано у тех, кто ставил на рост Ethereum и менее капитализированных альткоинов.

1 февраля Трамп подписал указ о введении с 4 февраля импортных пошлин на товары из Канады, Китая и Мексики. Для КНР ставка составит 10%, для Мексики — 25%, для Канады — 10% на энергоресурсы и 25% на остальной импорт. Канада и Мексика уже объявили, что введут ответные пошлины, и не исключили другие меры. Китай пообещал подать иск во Всемирную торговую организацию.