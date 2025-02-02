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Лаборатория AQTI доказала британцам свою компетентность

13:21 763

Апшеронская региональная испытательная лаборатория (АРИЛ) Азербайджанского института пищевой безопасности (AQTI) приняла участие в очередной аттестации, организованной британской компанией Fapas.

Лаборатория добилась успешного результата при физико-химическом и токсикологическом исследовании образца алкогольной продукции. Так, были проведены анализы по определению этилового спирта, этаналя (ацетальдегида), этилацетата, метанола, пропанола 1 и диметилпропанола 1.

Следует отметить, что ARSL уже добилась высоких результатов в международных межлабораторных испытаниях, организованных компаниями британскими Fapas и LGC Standard Великобритании, а также французской Bipea. Лаборатория аккредитована Азербайджанским центром аккредитации.

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