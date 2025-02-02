После визита Рубио: Панама прекращает участие в китайском проекте
Как уже сообщалось, президент Панамы Хосе Рауль Мулино в воскресенье провел переговоры с государственным секретарем США Марко Рубио, в ходе которых обсуждались вопросы суверенитета страны в отношении Панамского канала и присутствия Китая в регионе.
По данным CNN, Мулино подчеркнул, что суверенитет Панамы в отношении канала не подлежит обсуждению, но объявил о намерении не продлевать меморандум о взаимопонимании с Китаем от 2017 года по инициативе «Один пояс - один путь».
В ходе встречи стороны обсудили перспективы расширения американских инвестиций в Панаму, включая инфраструктурные проекты. По словам Мулино, этот визит открывает новые возможности для укрепления двусторонних отношений.
Однако после встречи Госдепартамент США выпустил заявление, в котором говорилось о возможности принять меры для защиты прав США в соответствии с договором о нейтралитете канала, если обеспокоенность по поводу «контроля» Китая над каналом сохранится.
Особое внимание было уделено деятельности Panama Ports Company, связанной с китайским конгломератом CK Hutchison Holdings. Мулино сообщил о проведении аудита компании, управляющей двумя терминалами вблизи канала. Hutchison Ports, являясь одним из крупнейших портовых операторов в мире, не контролирует доступ к Панамскому каналу, а лишь осуществляет погрузочно-разгрузочные работы и заправку судов. На встрече также обсуждалась возможность расширить программу репатриации мигрантов, направленную на сокращение нелегальной миграции через регион Дарьенского пробела.