После визита Рубио: Панама прекращает участие в китайском проекте

Как уже сообщалось, президент Панамы Хосе Рауль Мулино в воскресенье провел переговоры с государственным секретарем США Марко Рубио, в ходе которых обсуждались вопросы суверенитета страны в отношении Панамского канала и присутствия Китая в регионе.

По данным CNN, Мулино подчеркнул, что суверенитет Панамы в отношении канала не подлежит обсуждению, но объявил о намерении не продлевать меморандум о взаимопонимании с Китаем от 2017 года по инициативе «Один пояс - один путь».