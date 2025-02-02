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USAID будет закрыто

обновлено 14:41
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Штаб-квартира Агентства США по международному развитию (USAID), расположенная в Вашингтоне, закрыта решением американской администрации, сообщил телеканал Fox News.

Со штаб-квартиры агентства, отвечающего за распределение гражданской иностранной помощи и содействие развитию по всему миру, которое размещено в здании Рональда Рейгана в Вашингтоне, снята табличка ведомства, информирует телеканал.

Департамент эффективности государственного управления (DOGE), которым руководит миллиардер Илон Маск, взял под контроль все компьютерные системы агентства с конфиденциальной информацией.

По данным Исследовательской службы Конгресса США, в прошлом году агентство распоряжалось ассигнованиями на сумму около $40 млрд.

* * * 13:46

Агентство США по международному развитию (USAID) прекратит свою работу, заявил в понедельник Илон Маск, обсуждая работу возглавляемого им департамента эффективности государственного управления (DOGE).

Маск сказал во время трансляции в сети X, что президент США Дональд Трамп согласился с ним, что агентство должно быть закрыто.

«Я несколько раз спрашивал у него: «Вы уверены?» - сказал Маск. «Да, мы закрываем его», - привел он слова Трампа.

Комментарии Маска прозвучали спустя несколько часов после того, как Трамп сообщил репортерам, что агентством руководит «кучка радикальных сумасшедших, и мы их выгоняем».

Ранее телеканал NBC со ссылкой на осведомленные источники сообщал, что директор по безопасности USAID и его заместитель были отправлены в административный отпуск в субботу после того, как попытались помешать сотрудникам DOGE получить доступ к защищенным системам агентства. Согласно им, команда DOGE пыталась получить доступ к системам безопасности USAID и личным файлам сотрудников. По словам трех источников, сотрудники DOGE в конечном счете смогли получить доступ к защищенным системам.

Телеканал также сообщил, что более тысячи сотрудников и подрядчиков USAID уже уволены или находятся в отпусках в связи с практически полным замораживанием глобальной помощи со стороны США, введенным администрацией президента Трампа чуть более недели назад.

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