«Исходим из того, что украинский президент не имеет права на переговоры. Пока при сохранении в силе того указа обсуждать состав участников — забегать вперед», — добавил представитель Кремля.

Так Песков прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского, который ожидает, что сначала с президентом США Дональдом Трампом проведет диалог украинская сторона, и только затем пройдут расширенные мирные переговоры. «Нам следует перейти к какому-то формату разговора с русскими. И я бы хотел видеть за столом переговоров Соединенные Штаты Америки, Украину и россиян. ...И, честно говоря, голос Евросоюза тоже должен быть там. Я думаю, это было бы справедливо, эффективно. Но как это получится? Я не знаю», — сказал Зеленский.

Представитель Кремля отметил, что де-юре президентские полномочия Владимира Зеленского завершены (в связи в военным положением на Украине выборы главы государства не проводились), и этот вопрос важен для урегулирования конфликта. «Хочу вам напомнить совсем недавнее заявление Путина о том, что эта легитимизация необходима с точки зрения юридической фиксации каких-либо договоренностей в плане урегулирования конфликта. Поэтому, безусловно, эта тема важная», — сказал Песков.

Кремль положительно отнесся к словам спецпредставителя Трампа по Украине Кита Келлога, который выразил желание, чтобы Киев провел выборы до конца 2025 года. Песков напомнил о позиции России, которая считает, что Зеленский утратил легитимность в качестве президента Украины, и назвал такое мнение «очевидной юридической реальностью», не подлежащей оспариванию. «Поэтому идея проведения выборов на Украине с точки зрения легитимизации руководства — а она необходима с точки зрения фиксации каких-либо договоренностей — поэтому, безусловно, очень важная и понятно, что руководство Киевского режима она не совсем по душе», — заявил Песков.

Тем временем Служба внешней разведки России утверждает, что страны НАТО якобы готовят масштабную операцию по дискредитации президента Украины Владимира Зеленского, чтобы от него избавиться.

В поступившем в распоряжение ТАСС сообщении пресс-бюро СВР утверждается, что «в НАТО хотели бы избавиться от главы киевского режима, в идеале в результате псевдодемократических выборов. По расчетам альянса, они могли бы состояться на Украине не позднее осени текущего года. В преддверии предвыборной кампании в штаб-квартире НАТО готовят масштабную операцию по дискредитации Зеленского».

СВР утверждает, что планируется, в частности, «обнародовать сведения о присвоении лично «президентом» и членами его команды только из средств, предназначенных на закупку боеприпасов, более $1,5 млрд».