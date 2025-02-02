Националист стал премьер-министром

Де Вевер, который ранее выступал за широкую автономию Фландрии вплоть до её отделения от Бельгии, присягнул на верность королю, который считается символом единства федеративного бельгийского государства.

«Новый фламандский альянс» добился успеха на парламентских выборах в прошлом году, однако в одиночку, тем более без участия партий от франкоязычной части Бельгии - Валлонии, - не мог сформировать правительство. Переговоры о новом кабинете велись около 8 месяцев и завершились соглашением о коалиции пяти партий. Кроме «Нового фламандского альянса», это фламандские христианские демократы и социал-демократы, а также партии франкоязычного сообщества - центристские «Реформистское движение» и «Вовлечённые» (Les Engagés). У правительства будет 81 место из 150 в парламенте.

Новое правительство Бельгии идеологически более правое, чем предыдущий кабинет Александра де Кроо. Среди его приоритетов - ужесточение миграционной политики, реформа социальной политики, включая пенсионную реформу, снижение бюджетного дефицита.